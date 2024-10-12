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長周末北上迫爆 東鐵改班次助截人 陸路至昨午4時46萬港人出境 超去年全日

【明報專訊】一連3日重陽節「長周末」昨日開始，不少港人北上，截至昨午4時，入境處錄得約46.3萬人次本港居民經陸路口岸出境，較去年重陽節3日「長周末」首日（周六）全日約41.2萬人次高出12.3%。深圳灣、羅湖及落馬洲支線3個管制站昨早及中午起繁忙，港鐵昨午一度調整東鐵線北行班次協助「截人」，深圳灣跨境私家車亦須入等候區排隊過關。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，周四晚起已有不少市民北上，令本地食肆生意慘淡，建議政府在淡季推出不同活動吸引留港消費。

不少市民趁重陽節長周末北上，本地市道受影響。記者昨午約3時在尖沙嘴觀察，栢麗購物大道及食肆林立的厚福街人流較平日少。泰式餐廳「水門雞飯」負責人宋小姐說其食客較多本地人，故生意受港人北上消費影響。她說平日周末下午時段，店內一般坐滿本地客，但昨只有數枱食客；上周國慶黃金周時店內坐滿，相比之下本周生意較差。

入境處昨午4時在各個口岸錄得約71.4萬人次出入境，其中內地訪客約4萬人次，出境本港居民則約51.8萬人次。翻查資料，處方去年10月21日、即3日重陽節長周末首日全日錄得60.2萬出入境人次，其中入境內地客約10.7萬人次，出境本港居民則約46.7萬人次。

深圳灣北上車一度須入等候區

運輸署昨早表示，進入深圳灣管制站的跨境私家車眾多，須實施特別交通安排，跨境私家車須進入等候區排隊，有關安排至下午取消。昨中午起，經東鐵跨境人流增加，港鐵昨午1時起調整東鐵線前往羅湖或落馬洲站班次，個別列車終點站改為大埔墟站，前往羅湖或落馬洲站的乘客需下車乘搭下一班，有關安排維持約1小時。

黃家和：股市跌兼長假損生意

黃家和表示，受惠於早前股市暢旺及內地遊客增加，估算月初國慶黃金周期間餐飲業生意額約20億元，較去年同期增約5%。

他說不少港人於長假期北上，加上近日股市「急轉直下」，消費意欲下跌，影響本地食肆生意。

黃認為本港應把握「熊貓經濟」商機吸客，近日不少商戶推出與熊貓相關產品，包括有食肆以熊貓裝飾，另有食肆推出川菜，故建議政府整合相關資訊，把本地人及遊客人流帶到相關商戶消費，「參考其他國家或地區，熊貓經濟能吸引大量遊客，本港不應錯過商機」。

相關字詞﹕運輸署 北上消費 重陽節

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