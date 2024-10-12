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港聞二

灣區手記：千裡共嬋娟 ／文：尚東美

【明報專訊】理大中秋橫額「千里共嬋娟」寫成「千裡共嬋娟」惹來熱議，因何弄錯目前未知，低級錯誤肯定無疑。在內地工作，看的簡體字多，有時需要將部分文字節錄，「簡轉繁」後也是小心翼翼，生怕鬧出笑話，但筆者也要自首，曾經看漏眼「里」變「裡」，幸好編輯眼利，才不至貽笑大方，也趁此機會提醒同事們，雖然「簡轉繁」一鍵完成，卻陷阱處處。

在「簡轉繁」之中，筆者最怕看到「肖」「余」兩姓，因為繁體中文「肖」「蕭」，或「余」「餘」，都可以是姓；另外有一些不是「簡轉繁」可以直譯，需要自行將內地用語替換成香港詞彙，像「計程車」變「的士」，「計算機」變「電腦」，以及近年流行的「數字化」改為「數碼化」，還好這些例子算簡單通俗，不替換也不至於謬之千里，最怕是發生像當年某報紙將商場人流量的「人流」替換成內地意思「墮胎」，把香港變成墮胎之都的嚴重失誤。

事實上，我們常說兩地融合，雖然都用中文，很多文化及生活上的融合是很易，但細處看，兩地用詞習慣大不同，有時候在溝通與理解之上就造成阻礙。例如我們習慣以「改善」形容由差轉好，「提升」形容由好變更好，內地則統統以「優化」概括，雖然現在連政府都愛上「優化」，但每次見到，還是忍不住要細分究竟是「改善」還是「提升」，始終說清楚一些較好吧。

但有些用詞，筆者就真的沒辦法了。廣州站長期備用了一瓶「乳酸依沙吖啶溶液」，別說理解，念起來都難，說穿了就是俗稱「黃藥水」。其實政府既鼓勵北上醫療，可否考慮也把兩地藥名融合一下？

文：尚東美

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