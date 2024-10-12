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九市速遞：應科院落戶河套資源更廣 深圳開幕 冀促進跨境科研合作

【明報專訊】香港應科院旗下的深圳應科院日前正式揭幕，香港應科院主席李惠光出席揭幕儀式表示，河套在空間、政策及資金等方面有優勢，應科院落戶既享受政策創新，在人才庫及科研項目落地方面也有好處。

港人員續享港稅務待遇

李惠光指出，落戶河套讓應科院可以更緊密與內地合作伙伴展開科研項目合作，香港科研人員在深圳工作能夠享受與香港相同稅務待遇，跨境數據便利流動也讓應科院在人工智能和大數據分析領域的合作更具優勢。此外來往兩地交通便利，李稱半小時就可以從香港應科院到河套，大大增加跨境科研合作的吸引力和效率。

早在今年初，深圳應科院已開始投入運作，主要圍繞第三代半導體和新一代通訊技術領域，此外今年6月與深智城集團合作的首個跨境智慧網聯自動駕駛測試亦已在河套啟動。李惠光稱，應科院的優勢是能夠為企業提供從基礎研究到應用開發的完整產業鏈支持，例如智慧網聯項目重點解決的是車路協同技術難題，而不是簡單的自動駕駛，「這讓我們可以與內地自動駕駛技術領先企業形成互補，構建一個更為安全的智能交通系統」。

加大研究智慧城市金融科技AI

隨着深圳應科院正式開幕，李惠光表示未來將能進一步加強與內地企業、大學及科研機構的深度合作，圍繞智慧城市、金融科技、人工智能等領域做更多研發。他認為深圳應科院將會發揮「超級聯繫人」的角色，融合兩地科研力量，展開更多跨境研發項目，推動「政產學研」合作，促進科研成果在河套和大灣區轉化落地。

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