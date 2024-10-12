大角嘴住宅成毒倉 檢可卡因太空油拘3人

東九龍總區重案組第一隊高級督察潘崇禮表示，警方近日發現大角嘴海庭道一住宅單位被用作毒品儲存倉及分銷中心，毒品以細包裝在西九龍區銷售。警方前日採取行動，檢獲包括3.9公斤可卡因、290克冰毒、70多粒搖頭丸、約390克大麻花及數十支含四氫大麻酚（THC）的香煙，另檢獲1.2公斤第一類毒藥「依托咪酯」（俗稱「太空油」）。

一人暫控販毒今提堂

據了解，部分毒品在被捕人身上檢獲，他當時正返回涉案單位。被捕2男1女分別報稱無業、司機及銷售員，年齡22至30歲，其中一名29歲男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，今早在觀塘裁判法院提堂，另外兩人則仍被扣查。警方相信行動已堵截有關毒品流入市場，將繼續調查毒品來源及其他集團成員。

涉案3.9公斤可卡因 警：量刑起點23年

警方重申，販毒是嚴重罪行，以本案為例，販運3.9公斤可卡因量刑起點為判監23至26年，販運290克冰毒量刑起點為判監11至15年，提醒市民切勿以身試法。