明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大角嘴住宅成毒倉 檢可卡因太空油拘3人

【明報專訊】警方前日展開反毒品行動，搗破大角嘴一個懷疑用作毒品儲存倉及分銷中心的單位，以「販運危險藥物」及「管有第一類毒藥」拘捕3男女。行動中檢獲可卡因、大麻花等不同類型毒品及「太空油」，總市值約320萬元。

東九龍總區重案組第一隊高級督察潘崇禮表示，警方近日發現大角嘴海庭道一住宅單位被用作毒品儲存倉及分銷中心，毒品以細包裝在西九龍區銷售。警方前日採取行動，檢獲包括3.9公斤可卡因、290克冰毒、70多粒搖頭丸、約390克大麻花及數十支含四氫大麻酚（THC）的香煙，另檢獲1.2公斤第一類毒藥「依托咪酯」（俗稱「太空油」）。

一人暫控販毒今提堂

據了解，部分毒品在被捕人身上檢獲，他當時正返回涉案單位。被捕2男1女分別報稱無業、司機及銷售員，年齡22至30歲，其中一名29歲男子已被暫控一項「販運危險藥物」罪，今早在觀塘裁判法院提堂，另外兩人則仍被扣查。警方相信行動已堵截有關毒品流入市場，將繼續調查毒品來源及其他集團成員。

涉案3.9公斤可卡因 警：量刑起點23年

警方重申，販毒是嚴重罪行，以本案為例，販運3.9公斤可卡因量刑起點為判監23至26年，販運290克冰毒量刑起點為判監11至15年，提醒市民切勿以身試法。

上 / 下一篇新聞

3體育總會出賽遴選 未列客觀標準 獨木舟跆拳稱內部有具體準則 多運動員指上訴欠透明
3體育總會出賽遴選 未列客觀標準 獨木舟跆拳稱內部有具體準則 多運動員指上訴欠透明
稱兩年資助期難育新人 空手道港將倡延至4年
稱兩年資助期難育新人 空手道港將倡延至4年
3月大女嬰心衰竭危殆 求捐心續命 患擴張性心肌病變急惡化 醫局將尋內地協助
3月大女嬰心衰竭危殆 求捐心續命 患擴張性心肌病變急惡化 醫局將尋內地協助
So Ching指醫護疏忽 阿Mo高處後墮險傷 中大醫院：因掛鈎不穩失平衡 未回應有否問責
So Ching指醫護疏忽 阿Mo高處後墮險傷 中大醫院：因掛鈎不穩失平衡 未回應有否問責
滅蝨彈冒煙當火警 鄰居開門吸入不適送院
滅蝨彈冒煙當火警 鄰居開門吸入不適送院
遭小巴撞倒婦不治 夫斥酒駕後果嚴重促「判重啲」
遭小巴撞倒婦不治 夫斥酒駕後果嚴重促「判重啲」
推多項措施善用空地 上年度39屋邨增327車位
推多項措施善用空地 上年度39屋邨增327車位
昂船洲大橋運油車翻側漏油 司機輕傷
昂船洲大橋運油車翻側漏油 司機輕傷
殯儀館首辦開放日 吸引千人參加 遺體修復師分享座無虛席 市民讚「別開生面」
殯儀館首辦開放日 吸引千人參加 遺體修復師分享座無虛席 市民讚「別開生面」
重陽將軍澳墳場人稀 香燭店稱生意近年最差
重陽將軍澳墳場人稀 香燭店稱生意近年最差
特首官員重陽祭二戰英烈
特首官員重陽祭二戰英烈
稱可申回水 騙長者高價裝濾水 拘兩漢涉最少50案 呃17萬
稱可申回水 騙長者高價裝濾水 拘兩漢涉最少50案 呃17萬
黃金周打擊的士違規 3男涉劏客拒載被捕
黃金周打擊的士違規 3男涉劏客拒載被捕
九市速遞：應科院落戶河套資源更廣 深圳開幕 冀促進跨境科研合作
九市速遞：應科院落戶河套資源更廣 深圳開幕 冀促進跨境科研合作
九市速遞：國慶黃金周 深圳新盤交投按年升6.6倍
九市速遞：國慶黃金周 深圳新盤交投按年升6.6倍
九市速遞：廣交會下周二開幕 參展企業逾3萬家
九市速遞：廣交會下周二開幕 參展企業逾3萬家
九市速遞：港產新編粵劇 《竹林愛傳奇》灣區巡演
九市速遞：港產新編粵劇 《竹林愛傳奇》灣區巡演
灣區手記：千裡共嬋娟 ／文：尚東美
灣區手記：千裡共嬋娟 ／文：尚東美
長周末北上迫爆 東鐵改班次助截人 陸路至昨午4時46萬港人出境 超去年全日
長周末北上迫爆 東鐵改班次助截人 陸路至昨午4時46萬港人出境 超去年全日
栢麗美酒佳餚大道冷清 檔戶歸咎攤位少、宣傳差
栢麗美酒佳餚大道冷清 檔戶歸咎攤位少、宣傳差
見車撞野豬停下了解 消防車捱貨車撞5傷
見車撞野豬停下了解 消防車捱貨車撞5傷
保安導師：偷竊疑犯沒逃跑不應動武
保安導師：偷竊疑犯沒逃跑不應動武
魯班廟修畢重開 擬辦導賞團
魯班廟修畢重開 擬辦導賞團
【Emily】MOS BURGER 60秒180下跳繩挑戰惹熱議 網民：䟴腳都未必得
【Emily】MOS BURGER 60秒180下跳繩挑戰惹熱議 網民：䟴腳都未必得
【Emily】公民科廣東省首團 120師生遊丹霞入韶關鋼廠
【Emily】公民科廣東省首團 120師生遊丹霞入韶關鋼廠
【Emily】環球資源香港展 「黑悟空」熱潮 帶旺遊戲配件
【Emily】環球資源香港展 「黑悟空」熱潮 帶旺遊戲配件
【Emily】陳健波化身影評人 讚《城寨》情義精神
【Emily】陳健波化身影評人 讚《城寨》情義精神