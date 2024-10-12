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港聞

港聞二

黃金周打擊的士違規 3男涉劏客拒載被捕

【明報專訊】警方早前在十一黃金周期間，展開為期兩周（9月26日至10月10日）的交通執法行動，以打擊的士等公共服務車輛違規行為，以及阻礙旅遊巴上落客等違泊。

警方稱，行動中針對的士違規行為拘捕了3名33至54歲本地男子，並發出46張傳票，涉及濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證等。另亦發出逾2萬張違泊告票。

針對違泊尤阻旅巴落客 發逾2萬告票拖7車

警方稱，為改善訪港旅客留港期間旅遊體驗及維持交通暢順，行動針對導致交通阻塞的違泊行為，特別是阻礙旅遊巴上落客的違泊，最終發出22,377張違例泊車定額罰款告票，並拖走7輛嚴重阻塞交通的車。

另外，為保障乘客安全，警方亦就公共服務車輛違規事項發出共1655張違例行車定額罰款告票，共有41輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車被拖往扣留中心進一步檢驗。

公共服務車輛發1655張罰款

除執法行動，警方在各區亦進行教育及宣傳活動，向市民及訪港旅客派發共1605件紀念品及3484張宣傳單張，以提高市民及訪港旅客對相關罪行的認知及警覺。

警方表示，是次行動為提高公共服務車輛接載市民及旅客的服務質素，行動結束後警方仍會繼續嚴厲執法，打擊的士業界中的害群之馬及公共服務車輛的違法行為。

警方提醒市民或訪港旅客，如果懷疑的士濫收車資或拒載，應記錄司機資料、車牌號碼及時間地點等資訊，並通知警方跟進。

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