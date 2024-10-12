稱可申回水 騙長者高價裝濾水 拘兩漢涉最少50案 呃17萬

聲稱高智能值3000 網上同類售100

警方本月5日接獲69歲女子報案稱，有人佩戴「濾水器公司」職員證上門游說安裝濾水器，聲稱政府推出長者資助計劃，安裝濾水器可獲全額津貼。該人展示說明書，聲稱濾水器健康及節能，是高智能產品，每個濾水器值3000元。事主簽訂同意書及付款後，該人便安排另一同黨上門安裝濾水器。事主持同意書往政府部門申請退款時始知受騙，遂報警。

葵青警區刑事總督察宋程慧表示，經深入調查及翻查閉路電視片段後，探員周三（9日）起一連兩日於黃大仙及屯門拘捕兩名男子，分別為38歲主謀及65歲同黨，兩人涉嫌以欺騙手段取得財產，由探員帶署扣查。被捕兩男子報稱無業，為朋友。據初步調查，涉案主謀負責走訪港九新界公共屋邨尋找目標長者，同黨則負責安裝濾水器。

尋訪屋邨覓目標 偽造職員證說明書

據了解，大部分事主年逾60歲，主謀收取現金後，通常會安排同黨即日上門安裝，但相信濾水器以低價購入，產品來源及效果成疑。

警方調查發現，被捕人涉及九龍及新界逾50宗案件，金額達17萬元。行動中檢獲19支濾水器、安裝工具、偽造濾水器公司職員證、假宣傳單張、「同意書」及1萬元現金等。

警方呼籲潛在事主盡快致電3661 2940或5965 9909聯絡葵青警區重案組第二隊報案，並提醒如有任何人上門提供優惠服務，一定要向親友求證，免招損失。