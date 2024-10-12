重陽將軍澳墳場人稀 香燭店稱生意近年最差

行動不便者斥上山電車安排差

由墳場於油塘高超道的入口走到山頂掃墓的1.6公里路程，地圖顯示步行時間為29分鐘。47歲的鄧先生手持價值逾千元的祭品，包括紙紮手表、金銀衣紙，走到半路時嘆「這條路非一般人能行」；34歲的洪先生和家族30多名成員一同登高，推着多架手推車，帶着逾2000元的祭品，包括乳豬、燒肉、家鄉福建菜等，「我們這群年輕的就當做運動，老的怎樣算？」年過60的母親在旁苦笑。

將軍澳華人永遠墳場設有數輛電動車來往墳場入口至山上，讓65歲或以上的長者、殘疾者、孕婦和使用輪椅者免費乘搭。電動車每10分鐘一班，每班能坐4人，至昨早11時已有約20人等候，但當時下一班車要待逾一小時後才開出。自小左腳殘疾、60歲的鄭太聯同80歲的丈夫昨早10時許登記，至11時40分上車，他們拜祭後本身打算在戶外拜祭區坐電動車下山，但其後才知電動車並不會在該處載客下山，鄭太斥安排「離譜」，不明白為何未能增設接載點。

墳場電動車服務非首年啟用，早於4年前已開始試行。負責電動車運作的職員說，今年整個墳場共有5架電動車，由於上落斜耗電量大，電動車需輪流充電運作。職員又解釋，電動車的型號、行走路線、班次時間等事先均須與警方及運輸署商討。

店主：比疫前天雨生意差兩三成

受天雨影響，將軍澳華人永遠墳場人流疏落。70多歲的黃先生在墳場附近經營香燭店逾30多年。以往於牛池灣街市內開店，10年前搬到高超道旁。他指今年生意是近年最差，「在香港無得做，市道很差」。他指疫前重陽節縱有天雨，生意也有平常的七至八成，今年則再差兩至三成；同樣經營香燭店的陳小姐則認為因多人北上消費而令生意冷清，稱即使開店也不敢請人，「你最低工資40幾元，我今年賣1小時也未必賣到40幾元，更不要說賺了」。