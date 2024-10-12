殯儀館首辦開放日 吸引千人參加 遺體修復師分享座無虛席 市民讚「別開生面」

殯儀師指港人多不重遺容

邀台灣遺體修復師分享的講座昨吸引最多人參加，座無虛席，內容包括遺體修復技術、喪葬文化，並展出遺體修復工具及材料。講座主講者之一、本地殯儀策劃師鄺汝溡認同遺體修復可撫慰親人悲傷情緒，又承認台灣遺體修復方面較香港走得前。鄺解釋，遺體修復需時長，要另外租用空間，人工亦昂貴，對家屬經濟負擔重，因此即使死者肢體殘缺，大多港人為求方便、快捷、便宜，也不會要求修復遺體，又會省略瞻仰遺容程序，以其他儀式補足對亡者敬意。江龍章補充，台灣殯儀業市場較香港大，故遺體修復技術亦較先進。

除遺體修復分享講座外，隔壁靈堂內亦上演兩場音樂會。在鋼琴、小提琴等樂器伴奏下，有本地樂隊現場演唱流行歌曲。負責籌辦音樂會的殯儀師陳欣有份演奏小提琴，他觀察到近年不少辦喪的港人都稱沒有宗教信仰，喪禮不包含宗教儀式，故希望藉音樂會讓大眾體驗宗教儀式以外的新型喪禮，以音樂扣連喪禮儀式流程。

出席開放日市民大多反應正面。曾做義工協助基層市民舉辦喪禮的吳小姐出席遺體修復講座，認為大多數港人對殯儀業持負面態度，生前避談身後規劃，而且香港殯儀業資訊少，視開放日為推廣生死教育好時機。她又佩服遺體修復師，讚揚他們真正「化腐朽為神奇」，回復死者原貌以安慰家屬心靈。該區街坊Queenie笑言「從來未見過殯儀館搞開放日」，參與講座後反思死亡無法避免，應好好愛護身體與生命。

館長盼續推動生死教育

透過開放日，江龍章盼港人不再忌憚殯儀，幫助港人以儀式疏導情緒。他表示殯儀業為古老行業，曾有前輩質疑他「搞咁多嘢做乜呢？不如你靜靜地做生意」，但他希望舉行生死教育活動，推動港人反思生命意義。他又透露計劃邀請外國單位來港展示當地殯儀儀式。