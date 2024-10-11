李家超晤中小企了解「洗牌期」挑戰 稱支持各界積極求變

李家超表示，政府去年成立「電子商貿發展專責小組」協助本港中小企提升品牌知名度、拓展內銷市場，助本地企業轉型。根據李家超上載的影片，一間母嬰產品公司的總經理王先生稱，公司業務與內地母嬰店聯繫緊密，線下到訪耗時費力，故想轉型電商，經生產力局的「BUD專項基金」補貼部分成本，李家超稱該專項資金可令公司進軍電商及內地網上零售「無後顧之憂」。

轉型期政府資助融資保證

李家超稱，香港處於經濟轉型期，政府提供各類型資助計劃，在融資信貸保證、拓展業務、升級轉型及推動科技應用等各方面支援中小企，「各界積極求變，政府亦大力支持」。

李又引述一間本地珠寶公司的資訊科技及數碼轉型總監稱，政府的「科技券」計劃有助該公司升級銷售及倉庫管理系統，不再以人手清點庫存，並有更多時間銷售，料有助業務增長。另一清潔器材公司的執行董事吳先生期望政府在協助企業轉型方面提供更多援助，讓他們能夠拓展內地以至一帶一路國家的市場。