房屋經理學會倡政府設專組 研大廈強制維修基金

試推同區舊廈聘相同管理公司

學會會長游錦輝昨會見傳媒時表示，為鼓勵延續「聯廈聯管」管理概念，學會年底前將標書範本上載學會網頁，供有興趣聘請管理公司的舊樓法團及有意推行「聯廈聯管」模式的管理公司參考。學會續稱，現時很多舊式大廈沒有成立業主立案法團，或已成立法團後沒正常運作，嚴重影響大廈管理和維修，故認為可研究修訂法例，透過立法或行政手段，讓達到若干樓齡而狀况欠佳或有潛在危險樓宇聘請管理公司。

倡物管界佔立會功能組一席

學會亦認為，物業管理行業的聲音應在政策層面獲得更多重視及代表性，因此長遠倡議物管專業人士應在立法會功能界別中擁有一席位，從而更好反映市民及行業需求，務實參與政策討論；並確保未來制定與物業管理相關的政策時，行業能夠有實質代表性，進一步推動行業及社區健康發展。

另外，學會稱面對人口老化趨勢，政府應加強居家安老政策，提供銀齡資助房屋，幫助有一定經濟能力的長者購置小型單位，實現居港安老願望。學會建議政府興建資助長者房屋，並配合基本銀齡物業管理服務，為合資格長者提供長遠居所。