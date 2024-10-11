警方律政司保護兒童組前年成立 處理逾200案件 律政司：查最嚴重虐兒案24小時運作

稱與時間競賽蒐證檢控

報案到判刑可一年內完成

2022年初成立的專責小組，成員包括30至40名檢控官及警方各總區「虐兒案件調查組」等相關人員。林曉敏形容，無論警方蒐證及律政司檢控等均與時間競賽，小組就最嚴重案件24小時運作，盡量做到「一條龍」模式，由同一名檢控官和案件主管處理整個程序，並考慮受害人健康狀况及支援網絡等，申請匿名令或電視聯繫直播作供等措施，強調「不可贏了案件，但輸了受害人」。她指難以量化工作縮短的時間，但以最複雜及時間最長的高院案為例，由報案到判刑可在一年內完成。

童樂居案翻查逾6萬小時片段

童樂居案34名被告中，最終有33人涉218項虐兒及兩項普通襲擊罪名成立。西九龍總區重案組總督察戴寶兒稱，警方需翻查逾6萬小時閉路電視，由於襲擊或在電光火石間發生，加上時值新冠疫情，小朋友及院所職員均戴口罩，人員需不斷重複和專注分析片段，增加了調查難度。律政司署理高級檢控官歐陽巽熙則稱，有檢控官確診隔離期間仍工作，成員放假時仍草擬文件，才能於半年內完成調查及法律意見。

稱重心非成功檢控

調查曾證院舍清白

警方今年首7個月接獲880宗虐兒案，其中涉性侵及身體傷害分別錄得385宗及495宗。就身體傷害案，四成受害人年齡介乎6至11歲，最年輕不足1歲。家庭衝突及性暴力策劃組高級督察陳幸明稱，小組以童樂居案作試點加快進度，有信心以相關模式處理日後個案。她稱小組不會以一定要成功檢控為重心，舉例曾接報有弱智人士院舍發生虐待事件，成員在少於兩個半月內，進行會議及分析近兩萬小時閉路電視，發現無相關情况發生，亦盡早還院舍及職員清白。

副律政司長張國鈞昨在網誌稱，法律工作總令人聯想起複雜條文，予人冷冰冰之感，惟政府律師工作與大眾生活息息相關，小組成員是自願加入，需額外兼顧小組工作，相信他們對保障弱勢社群和兒童抱熱誠才加入。