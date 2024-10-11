3男稱入理大勸人走 官指證供矛盾裁暴動

無游說年輕人 反偕示威者逃

3名罪成被告為朱健君（現年27歲，下同）、許銘晉（24歲）及馬健朗（27歲），同被控於2019年11月17日至18日期間，在香港理工大學與暢運道一帶連同其他人參與暴動。

法官謝沈智慧頒布判辭及宣讀判決結果。判辭稱3人選擇自辯，朱健君及馬健朗於案發時分別是註冊護士及浸會大學社工系畢業生，二人聲稱當時在網上有人號召基督徒及社工進入理大游說年輕人離開校園，他們響應號召才進入理大。惟法官指出，朱健君沒有游說過年輕人，反而翌日與牧師分道揚鑣，改為與示威者逃離理大。另一被告馬健朗帶年輕人離開理大時沒有查看其他出口，卻跟隨暴動者攀過暢運道天橋的鐵欄，二人的說法自相矛盾。

至於時任售貨員的許銘晉聲稱進入理大是為勸喻兩名友人離開，3人在逃跑時失散。法官指出，許銘晉在事發前曾游說友人不要進入理大，卻不歡而散，當他親自入理大後以粗言穢語責罵友人後，他們便同意離開，說法令人難以信服，質疑許銘晉與友人失散後，不先找友人卻協助其他示威者。

稱眾人逃出時如軍隊行動一致

法官拒絕接納3人的證供，認為他們的說法自相矛盾及並不可信，當日警方多次呼籲校內的人離開，但3名被告沒有聽從。法官亦裁定，11月18日，3人與一大群示威者從理大突圍逃走，眾人在暢運道天橋上如同軍隊般行動一致，向警方射箭及投擲汽油彈，攀過天橋另一側鐵欄後跑向康宏廣場，並在該處被捕；又考慮到案情及3人被捕時穿黑衣及戴有裝備，唯一不可抗拒的推論是3人參與暴動，故裁定他們罪成。

【案件編號：DCCC 203、204/21等】

（反修例風暴）