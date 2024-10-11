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港聞二

黎智英告《大公》誹謗 申陪審團遭拒 對方索90萬訟費官指猖狂 判30萬

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英2020年入稟指《大公報》以「亂港頭目謀「着草」 路線曝光 收費100萬」為題的文章，抹黑黎擬棄保潛逃，要求法庭禁制該報發布相關內容、道歉和賠償。黎智英一方早前申請審訊設陪審團，遭《大公報》反對，法官歐陽桂如昨頒下判辭，稱涉案大量文件需長時間審視，辯護理據複雜，拒絕讓陪審團審理；黎一方須付30萬訟費。

原告為黎智英，被告為大公報（香港）有限公司和總編輯賈西平。由於賈西平缺席聆訊，黎一方將對賈中止提控。黎智英由大律師林嘉仁代表，大公報則由資深大律師袁國強代表。

判辭提及，被告方認同黎智英知名，大公報營辦著名並且銷量廣泛的報紙，大公報於2019年社會事件後發布涉事文章，其間《港區國安法》生效及黎智英被控刑事罪行，本案具重大公眾利益。

官指文件累牘 不宜陪審

法官歐陽桂如認為衡量上述因素比重有所減少，儘管案件涉及公眾利益、政治人物或政治敏感事宜，法庭不一定需要行使酌情權安排陪審團審理。

歐陽法官稱，如審訊設陪審團，他們要回應許多爭議問題，而且本案文件顯然需時審視，故不宜由陪審員審理；文件不限於實質證據，亦涉及盤問文件，雙方已披露共1213頁的文件，重要的是黎一方會因應大公報發表的101篇文章作出完整陳辭，以證明後者長期懷有惡意，其活動帶有強烈敵意及屬於抹黑。至於大公報一方會依賴227份文件，包括判決內容及逾150頁的英文文章。歐陽法官認為雙方文件性質不同，或需逐一細閱，黎一方預計5天審期可謂樂觀。

歐陽法官另稱，由法官審理案件可採納證人供辭作為主問，並且預先閱讀文件再聽取陳辭，縮短庭上陳辭時間。反之，證人在陪審團面前要作供，黎一方要就文章內容的真實性等建立案情，特別是向陪審團說明文章如何由有組織的活動達至特定目標，歐陽法官稱無法看到陪審團為何能減省審訊時間。

稱涉公眾利益辯護理由複雜

歐陽法官又認為，本案涉及公眾利益的辯護理由複雜，混合法律和事實觀點，陪審團屆時需要考慮有關字句是否來自告發人，大公報有否評估資料來源是否可靠，發布文章有無迫切性，向黎索取回應是否有用等。雖然黎一方提議主審法官可裁定部分事項，歐陽法官卻指主審法官要寫判辭令審訊斷開，是最不理想和無效率。基於以上原因，歐陽法官駁回黎一方申請。

歐陽法官指黎一方理應為大公報一方支付訟費，不過是次申請無必要聘請資深大狀處理，對於大公報一方申請取得訟費逾90萬元，歐陽法官形容金額驚人、明顯猖狂，最終頒令黎一方付訟費30萬元。

【案件編號：HCA 1989/20】

相關字詞﹕高等法院 誹謗官司 黎智英 大公報

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