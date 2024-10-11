德勤：已簽逾55份「家辦」落戶 大多來自內地

料200間「超額完成」 稱本港勝在免審批

劉明揚說，本港家辦數目快速增長，原因之一是香港「極具深度和闊度」的財富資產市場，亦有稅務豁免，因而吸引到有意到亞太區發展的家族。對於政府期望明年底前吸引最少200間家辦來港，他說「很有信心超額完成」。面對新加坡亦是家辦熱門選址，劉認為香港勝在免審批，「成立速度快很多，時間就是金錢」。他期望政府保持優勢，並考慮設立「家辦通」，方便內地「高淨值人士」把人民幣換成外幣作投資，並開拓另一重點市場——中東。

科大金樂琦亞洲家族企業與家族辦公室研究中心主任彭倩分析，過去20年內地經濟起飛，富豪急增，令家辦需求增加；而香港鄰近內地，有利資金調配和管理。現時香港家辦的入場門檻為3000萬美元，彭倩說2.5億美元以上「才是真正意義上的單一家辦」，但考慮到內地富豪較低調，認為本港門檻合理。

新投資移民579申請 73符投資規定

議員：反映門檻高 投資產品欠吸引

政府去年發表有關發展家辦業務的「政策宣言」，包括今年3月推出「新資本投資者入境計劃（CIES）」，讓資本投資者通過在港投資來港。綜合投資推廣署及入境處數字，截至9月底，CIES共接獲579宗申請，當中371宗符合淨資產規定及入境審查，暫僅73宗達投資規定（見表）。

會計界立法會議員黃俊碩認為，差距或反映門檻太高及投資產品吸引力不足，新計劃要求投資者投資3000萬元或以上資產，較舊計劃多逾一倍，加上投資產品名單「保守」，「如果產品跑不贏大市，變成用這麼多錢買身分，就覺得不值」。他認為CIES除用於吸引外資，亦可吸引人才來港，建議政府檢視投資規定及產品類別。

科大工商管理學院金融學系副教授蔡達銘說，本港股票市場過往以本地公司為主，但現在不少來自內地及外國，除反映國際化的全球趨勢，亦有助打通國際及內地市場。綠色金融亦是港府推動方向之一，蔡稱歐美市場早已發展，「（本港）就算現在起步也是遲，但都要追趕」，以符合內地碳中和目標，同時吸引國際投資者。

（施政報告前瞻系列之十二（完））