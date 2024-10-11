到港開分支 冀作跳板吸內地大客 星財管公司冀證監加快審牌

明報記者 江陵凱 郭曉欣

馮嘉諾表示，香港、新加坡及迪拜作為較大的財富管理市場，除今年4月將昇世匯盈擴展至香港，亦將於11月在迪拜開設分支，而該公司目標客戶群為資產總值50萬美元（約390萬港元）以上的大眾富裕（mass affluent）客戶。

稱新投資移民門檻較星低 投資選擇多

港府2015年1月暫停資本投資者入境計劃，事隔9年，今年3月底推出新的資本投資者入境計劃（CIES），投資門檻由早年的1000萬元提高至3000萬元。星港兩地在國際金融中心及人才方面經常被拿來比較，昇世匯盈首席執行官冼健岷表示，現時潛在客戶查詢CIES的較多，因其門檻較新加坡同類計劃低，新加坡的全球商業投資者計劃（GIP）其中一個最低門檻方案已達1000萬新加坡元（折合約6000萬港元），本港CIES計劃內的投資產品選擇相對亦頗多。

投資存款證設限不計買住宅 美中不足

馮嘉諾補充，目前昇世匯盈旗下潛在客戶就CIES已起草計劃書或有紀錄的諮詢超過10宗，當中一名客戶已取得原則上批准（AIP），將於昇世匯盈開戶。馮認同港府對CIES設限的做法，認為投資移民計劃應對促進不同方面的經濟發展發揮更大作用。然而，他引述有客戶認為，CIES計劃設300萬元存款證投資上限及只限非住宅類的房地產投資限制，令計劃美中不足。他解釋，部分申請人想將CIES所要求的投資額度全部用於固定收益類產品，但受制於存款證投資上限，另有申請者透過CIES移民來港，亦想購買物業自住。

兩優勢：毋須長居港 教育制度吸引

馮嘉諾認為CIES對內地申請人有兩個重要優勢，其一是沒要求申請人長期居港，相對高才、專才及優才計劃較具彈性，上述三個計劃均要求申請人在港長時間工作，CIES則容許申請人於內地及香港穿梭，對企業家很重要；其二為內地人喜愛香港教育，他說內地高考「很捲」（形容競爭內耗嚴重），而CIES申請人的子女可在港入學。

昇世匯盈為收購財富管理公司轉變而成，須再向證監會申請牌照。馮嘉諾表示，被收購公司當時已擁有證券交易、就證券提供意見及提供資產管理牌照（分別俗稱1、4及9號牌），但由於涉及更改股東架構及公司易名，須向證監會申請，同時昇世匯盈的業務範圍亦會更改，例如增加結構性產品、容許服務專業投資者等，同樣須證監會批准改變經營範圍。

馮提到，昇世匯盈完成收購後，旗下約200名獨立財富顧問（IWC）須同時向證監會申請個別牌照，才可向投資者開展於投資方面的受規管活動。他說：「我覺得審批過程比較需時，（證監會與申請人）可能可以加強互動，例如申請一個牌照需要某些條件，或者需要提供什麼資料，如果互動更密切，大家就不會花很多時間等待回覆。」

申新牌照約15周 證監：不評論個別事件

根據證監會網站，作為持牌法團的中介人，其新牌照或申請一般需時15周處理。本報就昇世匯盈的個案向證監會查詢，對方表示不評論個別事件，而今年首9個月，證監會對企業申請人批出「原則上批准通知書」的平均處理時間約為14周。

（施政報告前瞻系列之十二（完））