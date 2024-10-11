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港聞

港聞二

消防無人機巡邏廣播 防重陽山火

【明報專訊】今天是重陽節，消防處聯同民眾安全服務隊、政府飛行服務隊及漁農自然護理署，昨簡介重陽節山火應變部署，消防處提到今年首次動用無人機空中巡邏及防火廣播，重陽節期間每日增派逾80人，聯同民安隊到元朗、八鄉、上水等山火黑點主動巡查，冀提高山火撲滅效率。

據消防處數字，去年共有664宗山火，其中10宗在重陽節期間發生。今年消防處每日動用兩架無人機執行任務。有別以往只出現於事故現場，無人機今年安裝揚聲器，協助空中巡邏和廣播預防山火的信息。消防處稱，無人機為企業級，每架售價5萬至20萬元不等，有較強抗風及防水能力，可在微雨及強風下操作。​​就算衛星信號受干擾，消防人員也能以手動模式操控，有信心能安全執行任務。

處方又稱，已分析往年山火數據，制定精準行動部署，包括聯同民安隊組成8支專門巡邏小隊，每隊20人，由消防隊長帶領，主動到掃墓熱點巡查。副消防總長黃景文表示，部署能有效防止零星火頭演變成劇烈山火。

伙民安隊建指揮中心 專隊巡邏

消防處和民安隊亦會建立指揮中心。民安隊首席行動及訓練主任何永禧表示，已額外調派14隊山火隊共140人，執行撲滅和巡邏任務。他補充，民安隊近日已派出約30隊共約200名少年團到掃墓熱點和郊野公園，向市民宣傳預防山火。

至於飛行服務隊則出動直升機，除協助空中偵察，需要時能投擲最多1.2公噸的水彈撲滅山火；漁護署則加強派員，約100名人手到郊野公園巡邏，並運用AI山火監測器，透過影像分析技術偵測山火。

漁護署提醒市民，根據《林區及郊區條例》，任何人在郊區留下火種或隨意燃燒冥鏹可被檢控，一經定罪最高可罰款25,000元及監禁一年。

相關字詞﹕無人機 重陽節

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