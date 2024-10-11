申法援覆核政策 去年批出兩宗新低

【明報專訊】法援署最新公布的2023年報顯示，署方去年內收到36宗司法覆核政府政策的法援申請，法援署批出兩宗，個案總數及比例均創2016年有分項數字以來新低。根據資料，法援署曾最高一年內批出18宗涉司法覆核政府政策的法援申請，2016至2022年批出比例平均15.6%，去年下跌至5.6%。法援署去年內也收到40宗申請法援司法覆核政府及相關機構的決定，批出兩宗，比例同是新低。
公眾關注法援案件的章節，署方引述終院分別提到岑子杰海外同性婚姻案、Q和謝浩霖跨性別人士權益案件，以及上訴庭一宗刑事上訴。終院當時在前兩宗司法覆核案均判申請人上訴得直。
法援署去年共收到12,663宗民事及刑事法援申請，批出6483宗，申請總數未恢復至新冠疫情前的約1.8萬宗申請。
去年刑事法援獲批的比率較前一年稍增，由73%升至79%，3100多宗刑事法援申請中，近2460宗獲批。
民事法援首20律師佔比 高過改制前
法援署2021年底修訂法援制度，限制一年內大律師可分別獲派司法覆核及其他民事案件的上限，署方當時解釋是防止案件高度集中由某些律師或大律師承辦。分析數據顯示，獲委派最多民事法援案件的首20名律師，去年共承辦所有民事法援案的14.1%，前年比例也佔14.4%，較改制前2018及2019年的12.7%及12.9%稍高。