申法援覆核政策 去年批出兩宗新低

公眾關注法援案件的章節，署方引述終院分別提到岑子杰海外同性婚姻案、Q和謝浩霖跨性別人士權益案件，以及上訴庭一宗刑事上訴。終院當時在前兩宗司法覆核案均判申請人上訴得直。

法援署去年共收到12,663宗民事及刑事法援申請，批出6483宗，申請總數未恢復至新冠疫情前的約1.8萬宗申請。

去年刑事法援獲批的比率較前一年稍增，由73%升至79%，3100多宗刑事法援申請中，近2460宗獲批。

民事法援首20律師佔比 高過改制前

法援署2021年底修訂法援制度，限制一年內大律師可分別獲派司法覆核及其他民事案件的上限，署方當時解釋是防止案件高度集中由某些律師或大律師承辦。分析數據顯示，獲委派最多民事法援案件的首20名律師，去年共承辦所有民事法援案的14.1%，前年比例也佔14.4%，較改制前2018及2019年的12.7%及12.9%稍高。