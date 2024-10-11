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人力學會調查：63%受訪港企 擬明年加薪

【明報專訊】香港人力資源管理學會昨公布「2024年薪酬趨勢調查」，發現本港僱員今年平均加薪幅度3.2%，大灣區僱員則為4.8%。學會稱超過六成本港及約三成大灣區的受訪機構明年會加薪，平均加薪幅度分別為3.6%及4.7%。

今年港僱員加3.2% 灣區4.8%

學會與中智管理諮詢有限公司在今年首三季調查，分別訪問本港186間機構及企業，涵蓋約10萬名全職僱員；以及訪問了大灣區435間機構及企業，超過18萬名全職僱員。

調查顯示，本地僱員今年整體平均加薪3.2%，較去年下跌0.6個百分點，扣除1至8月綜合消費物價指數升幅後，實際基本薪酬調整幅度為1.4%。而大灣區今年整體平均加薪幅度則為4.8%。

考慮「個人表現」企業升至59%

學會指出，企業會根據多項因素決定薪酬調整幅度，當中「公司表現」繼續排首位，有82%僱主視之為主要考慮因素；「僱員個人表現」則排第二，較去年增加13個百分點至59%。學會認為，這可能反映僱主重視僱員個人貢獻，透過加薪提高員工動力。

此外，91.7%受訪本港機構於今年加薪，8.3%的機構選擇凍薪；有80.2%僱員獲加薪，凍薪比例為19.8%。

人力資源管理學會會長孔于人表示，隨着社會不斷高齡化，中層及資深職位的人才逐漸出現缺口，僱主必須提高薪酬來留住人才，以滿足未來營運需求。

展望本港明年薪金調整，選擇加薪的公司有63%，另有3%機構預期會凍薪，餘下33%機構未決定會否調整薪酬。學會估計，明年預期平均加薪幅度為3.6%，可能反映企業對未來經濟環境的信心，以及對吸引和留住人才的重視。

大灣區方面，有31.3%機構表示將於明年加薪，另有12.9%機構預期會凍薪，餘下55.9%機構未決定會否調整薪酬，預計平均加薪幅度為4.7%，較全國整體平均加薪幅度略高0.1個百分點。

相關字詞﹕大灣區 香港 薪酬趨勢調查

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