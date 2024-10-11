今年收1200非本地生 受限配套難大增盼政府支援 港大：或伙發展商酒店改宿舍

港大日前公布，整體在讀非本地生佔核准學額逾30%，港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅昨表示，今學年本科入學的1200名非本地生，佔3000名本地生人數約40%，其中約600人屬內地生，強調在「擇優而錄」原則下，很多內地生成績高於港大要求。

歐美學生趨跌 但少人憂國安法

嚴又稱，今學年接獲的歐美學生入學申請呈跌勢，謂大學一直努力招收更多內地以外的國際生，但英美等地本有不少優秀（established）大學，加上不少海外生不曾到訪香港，認為港大與其餘國際頂尖大學相比，吸收國際生報讀將較招收內地生難。他稱，學生選擇升學地點或受地緣政治影響，但只有很少學生家長擔心《港區國安法》等影響，反而較重視能否在港覓得工作機會。

嚴續稱，受限於教學資源及大學宿位，今年讓所有非本地新生入宿已「beyond（超越）我們能力」，期望政府支持大學增建宿舍。港大學生事務長謝樹基則說，港大不排除與私人發展商合作，改裝酒店、住宅物業及商廈以應付住舍需求。

3份托福報名照片一致 揭請槍

港大經管學院5月揭發有碩士生以假學歷入學，學院其後全面調查。嚴志堅昨回應稱，去年大學從約2萬份托福考試（TOEFL）報名中，發現其中3份報名表照片一致，始揭發3人涉嫌「請槍」代考。

稱質素核證報告佳 「幾乎沒批評」

被問到港大有否因應國安法成立委員會，以及國安法對學術自由有否造成影響，港大副校長（教學）何立仁稱並沒就國安法等成立委員會，又說近期保證局的質素核證報告（QAC）對港大評價正面，「從沒看過更好的QAC報告，幾乎沒有批評」，會繼續留意學校狀况。至於會否重建學生會，嚴志堅則未有正面回應，僅稱校方目前不承認學生會在校內的角色，屬獨立註冊組織。