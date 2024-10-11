明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

今年收1200非本地生 受限配套難大增盼政府支援 港大：或伙發展商酒店改宿舍

【明報專訊】今學年起，8間資助大學招收非本地生上限將翻倍至佔核准學額的40%。香港大學昨公布今學年招收約1200名非本地生，按年增約300人，約半來自內地。港大又稱，受限於教學資源及大學宿位，暫難見未來取錄非本地生有較大增長，期望政府支持增建宿舍，同時不排除與私人發展商合作，把酒店、住宅物業及商廈改裝宿舍以應付住舍需求。

港大日前公布，整體在讀非本地生佔核准學額逾30%，港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅昨表示，今學年本科入學的1200名非本地生，佔3000名本地生人數約40%，其中約600人屬內地生，強調在「擇優而錄」原則下，很多內地生成績高於港大要求。

歐美學生趨跌 但少人憂國安法

嚴又稱，今學年接獲的歐美學生入學申請呈跌勢，謂大學一直努力招收更多內地以外的國際生，但英美等地本有不少優秀（established）大學，加上不少海外生不曾到訪香港，認為港大與其餘國際頂尖大學相比，吸收國際生報讀將較招收內地生難。他稱，學生選擇升學地點或受地緣政治影響，但只有很少學生家長擔心《港區國安法》等影響，反而較重視能否在港覓得工作機會。

嚴續稱，受限於教學資源及大學宿位，今年讓所有非本地新生入宿已「beyond（超越）我們能力」，期望政府支持大學增建宿舍。港大學生事務長謝樹基則說，港大不排除與私人發展商合作，改裝酒店、住宅物業及商廈以應付住舍需求。

3份托福報名照片一致 揭請槍

港大經管學院5月揭發有碩士生以假學歷入學，學院其後全面調查。嚴志堅昨回應稱，去年大學從約2萬份托福考試（TOEFL）報名中，發現其中3份報名表照片一致，始揭發3人涉嫌「請槍」代考。

稱質素核證報告佳 「幾乎沒批評」

被問到港大有否因應國安法成立委員會，以及國安法對學術自由有否造成影響，港大副校長（教學）何立仁稱並沒就國安法等成立委員會，又說近期保證局的質素核證報告（QAC）對港大評價正面，「從沒看過更好的QAC報告，幾乎沒有批評」，會繼續留意學校狀况。至於會否重建學生會，嚴志堅則未有正面回應，僅稱校方目前不承認學生會在校內的角色，屬獨立註冊組織。

相關字詞﹕大學宿位 謝樹基 嚴志堅 何立仁 非本地生 香港大學

上 / 下一篇新聞

胃喉插肺灌藥 東院：實習醫睇錯X光 公院4個月兩宗 議員質疑上次補救措施無效
胃喉插肺灌藥 東院：實習醫睇錯X光 公院4個月兩宗 議員質疑上次補救措施無效
瀉藥灌肺一小時 院方稱無長期影響
瀉藥灌肺一小時 院方稱無長期影響
佔總採購量3% 最後29萬劑科興過期 衛署：價錢保密
佔總採購量3% 最後29萬劑科興過期 衛署：價錢保密
貨櫃檢一噸瀕危沉香 歷來最多 料產自越南經南沙運港 涉砍逾百棵
貨櫃檢一噸瀕危沉香 歷來最多 料產自越南經南沙運港 涉砍逾百棵
肉檔「凍扮鮮」釘牌 拍檔涉瞞關係再申牌被捕
肉檔「凍扮鮮」釘牌 拍檔涉瞞關係再申牌被捕
道士涉謀殺智障女 辯：傷勢不致命應裁誤殺
道士涉謀殺智障女 辯：傷勢不致命應裁誤殺
騙住已婚宿舍8年 離婚警判賠56萬
騙住已婚宿舍8年 離婚警判賠56萬
錄影會面稱絕無非禮 陸振中：對被查非常錯愕
錄影會面稱絕無非禮 陸振中：對被查非常錯愕
10分鐘大半搶完 Coldplay公開發售門票售罄
10分鐘大半搶完 Coldplay公開發售門票售罄
人力學會調查：63%受訪港企 擬明年加薪
人力學會調查：63%受訪港企 擬明年加薪
申法援覆核政策 去年批出兩宗新低
申法援覆核政策 去年批出兩宗新低
消防無人機巡邏廣播 防重陽山火
消防無人機巡邏廣播 防重陽山火
機器不符規工人斷指 譚仔國際罰4萬
機器不符規工人斷指 譚仔國際罰4萬
被萬寧保安箍頸事主報警 列襲擊
被萬寧保安箍頸事主報警 列襲擊
接手舒適堡健身業務 perFIT旺角店開業 美容纖體部分料影響2萬人
接手舒適堡健身業務 perFIT旺角店開業 美容纖體部分料影響2萬人
到港開分支 冀作跳板吸內地大客 星財管公司冀證監加快審牌
到港開分支 冀作跳板吸內地大客 星財管公司冀證監加快審牌
德勤：已簽逾55份「家辦」落戶 大多來自內地
德勤：已簽逾55份「家辦」落戶 大多來自內地
K仔扮味精空運到港 中五生收貨落網
K仔扮味精空運到港 中五生收貨落網
黎智英告《大公》誹謗 申陪審團遭拒 對方索90萬訟費官指猖狂 判30萬
黎智英告《大公》誹謗 申陪審團遭拒 對方索90萬訟費官指猖狂 判30萬
3男稱入理大勸人走 官指證供矛盾裁暴動
3男稱入理大勸人走 官指證供矛盾裁暴動
貨Van旺角燈位撞飛過路人
貨Van旺角燈位撞飛過路人
警方律政司保護兒童組前年成立 處理逾200案件 律政司：查最嚴重虐兒案24小時運作
警方律政司保護兒童組前年成立 處理逾200案件 律政司：查最嚴重虐兒案24小時運作
房屋經理學會倡政府設專組 研大廈強制維修基金
房屋經理學會倡政府設專組 研大廈強制維修基金
李家超晤中小企了解「洗牌期」挑戰 稱支持各界積極求變
李家超晤中小企了解「洗牌期」挑戰 稱支持各界積極求變
潮行GBA：重陽登高塔
潮行GBA：重陽登高塔
灣區手記：爭第一 ／文：尚東美
灣區手記：爭第一 ／文：尚東美
【Emily】音樂 ╳ 光影 岩洞配水庫月尾開騷
【Emily】音樂 ╳ 光影 岩洞配水庫月尾開騷
【Emily】魯班先師廟鄧伯裘故居列法定古蹟
【Emily】魯班先師廟鄧伯裘故居列法定古蹟
【Emily】8退役現役巴士 下周六巡遊賀國慶
【Emily】8退役現役巴士 下周六巡遊賀國慶
【Emily】飲食業國慶優惠見效 張宇人倡下年早啲宣傳
【Emily】飲食業國慶優惠見效 張宇人倡下年早啲宣傳