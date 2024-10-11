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港聞

港聞二

錄影會面稱絕無非禮 陸振中：對被查非常錯愕

【明報專訊】前年6月，時任沙頭角分區指揮官警司陸振中（圖）涉三度非禮醉酒女下屬，又於翌月飯局後襲擊同袍，案件昨在區院第21天審訊。控方播出被告跟警方的錄影會面片段，被告明言拘捕他的指控「完全係失實」，對被調查非常錯愕，又稱曾遭其中一名事主揮拳襲擊。控方昨完成舉證，法官在辯方不中段陳辭下裁定案件表證成立，押後至12月11日續審。辯方透露將傳召骨科醫生及跌打醫師出庭作供。

表證成立12月續審 將召骨醫跌打醫

被告陸振中（43歲）被控2022年6月22日至翌日三度非禮女子X；以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

指涉案3人憂被究瞞出勤狀况 飯局求助

控方昨播出2022年8月2及3日被告跟警方的錄影會面片段。針對前年6月22日非禮X的指控，警方在錄影會面問被告有否觸摸X的手，以及有否在飯局期間上廁所等，被告一概回答稱相關指控嚴重，故按法律意見保持緘默，暫不回答，另重申「絕對絕對冇發生過」非禮。

至於同年7月15日在歡送同事飯局後襲擊同袍的指控，被告提到，當晚飯局事主X、蔡文浩及賴文顯談到，警隊正調查沙頭角分區違紀情况，而3人曾替區內警員隱瞞出勤狀况等，擔心會被追究，希望他協助。被告形容，言談間3名事主均有酒氣，X更稱「對唔住阿sir，我哋飲多咗，唔好爆我哋3個啲嘢出嚟」，同晚他另遭蔡文浩揮拳施襲。被告自言對被調查「感到非常之錯愕」。

證人：飯局後被告拒應門 凌晨開門稱冇事

另外，控方證人退休總督察黃燦熊昨供稱，7月15日飯局結束後跟同袍返回警署找被告，但身在辦公室的被告拒應門，及後有其他同袍返抵警署，欲將車匙及銀包交還被告，但被告續拒應門。黃稱，翌日凌晨3時他與同袍把字條「攝」入被告辦公室，通知他車匙及銀包已帶返警署，此時被告突然開門，在詢問下稱「冇事」。

另一控方證人醫生林偉濠供稱，2022年7月21日，被告向他求診時稱自同年5月起胸口多次腫痛，但經檢查後被告肋骨沒出現觸痛。林又提及，同年8月，他收到被告X光報告，當中顯示被告兩根肋骨表面「唔係好平滑」，估計他曾出現骨折或骨裂。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 襲擊 危險駕駛 非禮 陸振中 警司

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