明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

騙住已婚宿舍8年 離婚警判賠56萬

【明報專訊】時任警員於2000年隱瞞他已離婚的狀態，申請到已婚警務人員宿舍，居住超過8年。他事後被政府以民事索償方式入稟，追討租值補償金及家俬津貼，區域法院昨就損害賠償的評估裁決，被告須向政府賠償約55萬元租值補償金及9616元家俬津貼。

因本案遭內部裁違紀

被告為Wong Wai Lok Raymond，原告為律政司。區院判辭稱，被告是前警員，1999年與妻子離婚，他因離婚及沒有兒女監護權，理應失去資格申請宿舍，但被告隱瞞婚姻狀况，申請到已婚初級警務人員宿舍。被告從2001年8月起開始入住，直至2009年8月遷出宿舍，事後因本案在警方內部被裁定違紀行為。

判辭又稱，根據《公務員守則》下的規定，被告違規佔用宿舍需要賠償政府的損失，賠償金額應相等於該宿舍的市值租金。原告2014年才展開索償程序，追討被告在有關時段內宿舍的市值租金，以及他在公務員津貼下享有的每個月100元家俬津貼。惟被告缺席今年10月的聆訊，法庭考慮有關通知書妥善送達給被告，由於被告是自行選擇缺席，故法庭繼續聆訊。

判辭續稱，原告傳召一名警方人事部宿舍調查小組的高級督察作供，證人稱被告曾以「扣糧」方式支付部分賠償，支付了約5.5萬元，但即使扣除這筆金額，被告仍拖欠原告約55萬元租值補償金，以及他在8年內累計獲得的家俬津貼共9616元。法庭接納原告的計算方法，評估被告須支付的損害賠償為租值補償金及家俬津貼，共約56萬元。

【案件編號：DCCJ 2647/14】

相關字詞﹕區域法院 民事索償 警員 已婚警察宿舍

上 / 下一篇新聞

胃喉插肺灌藥 東院：實習醫睇錯X光 公院4個月兩宗 議員質疑上次補救措施無效
胃喉插肺灌藥 東院：實習醫睇錯X光 公院4個月兩宗 議員質疑上次補救措施無效
瀉藥灌肺一小時 院方稱無長期影響
瀉藥灌肺一小時 院方稱無長期影響
佔總採購量3% 最後29萬劑科興過期 衛署：價錢保密
佔總採購量3% 最後29萬劑科興過期 衛署：價錢保密
貨櫃檢一噸瀕危沉香 歷來最多 料產自越南經南沙運港 涉砍逾百棵
貨櫃檢一噸瀕危沉香 歷來最多 料產自越南經南沙運港 涉砍逾百棵
肉檔「凍扮鮮」釘牌 拍檔涉瞞關係再申牌被捕
肉檔「凍扮鮮」釘牌 拍檔涉瞞關係再申牌被捕
道士涉謀殺智障女 辯：傷勢不致命應裁誤殺
道士涉謀殺智障女 辯：傷勢不致命應裁誤殺
錄影會面稱絕無非禮 陸振中：對被查非常錯愕
錄影會面稱絕無非禮 陸振中：對被查非常錯愕
今年收1200非本地生 受限配套難大增盼政府支援 港大：或伙發展商酒店改宿舍
今年收1200非本地生 受限配套難大增盼政府支援 港大：或伙發展商酒店改宿舍
10分鐘大半搶完 Coldplay公開發售門票售罄
10分鐘大半搶完 Coldplay公開發售門票售罄
人力學會調查：63%受訪港企 擬明年加薪
人力學會調查：63%受訪港企 擬明年加薪
申法援覆核政策 去年批出兩宗新低
申法援覆核政策 去年批出兩宗新低
消防無人機巡邏廣播 防重陽山火
消防無人機巡邏廣播 防重陽山火
機器不符規工人斷指 譚仔國際罰4萬
機器不符規工人斷指 譚仔國際罰4萬
被萬寧保安箍頸事主報警 列襲擊
被萬寧保安箍頸事主報警 列襲擊
接手舒適堡健身業務 perFIT旺角店開業 美容纖體部分料影響2萬人
接手舒適堡健身業務 perFIT旺角店開業 美容纖體部分料影響2萬人
到港開分支 冀作跳板吸內地大客 星財管公司冀證監加快審牌
到港開分支 冀作跳板吸內地大客 星財管公司冀證監加快審牌
德勤：已簽逾55份「家辦」落戶 大多來自內地
德勤：已簽逾55份「家辦」落戶 大多來自內地
K仔扮味精空運到港 中五生收貨落網
K仔扮味精空運到港 中五生收貨落網
黎智英告《大公》誹謗 申陪審團遭拒 對方索90萬訟費官指猖狂 判30萬
黎智英告《大公》誹謗 申陪審團遭拒 對方索90萬訟費官指猖狂 判30萬
3男稱入理大勸人走 官指證供矛盾裁暴動
3男稱入理大勸人走 官指證供矛盾裁暴動
貨Van旺角燈位撞飛過路人
貨Van旺角燈位撞飛過路人
警方律政司保護兒童組前年成立 處理逾200案件 律政司：查最嚴重虐兒案24小時運作
警方律政司保護兒童組前年成立 處理逾200案件 律政司：查最嚴重虐兒案24小時運作
房屋經理學會倡政府設專組 研大廈強制維修基金
房屋經理學會倡政府設專組 研大廈強制維修基金
李家超晤中小企了解「洗牌期」挑戰 稱支持各界積極求變
李家超晤中小企了解「洗牌期」挑戰 稱支持各界積極求變
潮行GBA：重陽登高塔
潮行GBA：重陽登高塔
灣區手記：爭第一 ／文：尚東美
灣區手記：爭第一 ／文：尚東美
【Emily】音樂 ╳ 光影 岩洞配水庫月尾開騷
【Emily】音樂 ╳ 光影 岩洞配水庫月尾開騷
【Emily】魯班先師廟鄧伯裘故居列法定古蹟
【Emily】魯班先師廟鄧伯裘故居列法定古蹟
【Emily】8退役現役巴士 下周六巡遊賀國慶
【Emily】8退役現役巴士 下周六巡遊賀國慶
【Emily】飲食業國慶優惠見效 張宇人倡下年早啲宣傳
【Emily】飲食業國慶優惠見效 張宇人倡下年早啲宣傳