騙住已婚宿舍8年 離婚警判賠56萬

因本案遭內部裁違紀

被告為Wong Wai Lok Raymond，原告為律政司。區院判辭稱，被告是前警員，1999年與妻子離婚，他因離婚及沒有兒女監護權，理應失去資格申請宿舍，但被告隱瞞婚姻狀况，申請到已婚初級警務人員宿舍。被告從2001年8月起開始入住，直至2009年8月遷出宿舍，事後因本案在警方內部被裁定違紀行為。

判辭又稱，根據《公務員守則》下的規定，被告違規佔用宿舍需要賠償政府的損失，賠償金額應相等於該宿舍的市值租金。原告2014年才展開索償程序，追討被告在有關時段內宿舍的市值租金，以及他在公務員津貼下享有的每個月100元家俬津貼。惟被告缺席今年10月的聆訊，法庭考慮有關通知書妥善送達給被告，由於被告是自行選擇缺席，故法庭繼續聆訊。

判辭續稱，原告傳召一名警方人事部宿舍調查小組的高級督察作供，證人稱被告曾以「扣糧」方式支付部分賠償，支付了約5.5萬元，但即使扣除這筆金額，被告仍拖欠原告約55萬元租值補償金，以及他在8年內累計獲得的家俬津貼共9616元。法庭接納原告的計算方法，評估被告須支付的損害賠償為租值補償金及家俬津貼，共約56萬元。

【案件編號：DCCJ 2647/14】