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港聞

港聞二

道士涉謀殺智障女 辯：傷勢不致命應裁誤殺

【明報專訊】自稱「茅山道士」中醫師2019年涉以驅邪為名侵犯及襲擊女徒弟21歲智障女兒，他與事主母親否認謀殺等3罪在高院受審。辯方昨結案陳辭稱，雖然事主傷勢照片看來可怕，但中醫師撞傷事主頭部及她身上瘀傷並不致命，力陳謀殺罪不成立，建議裁定誤殺，提醒陪審員勿被情感說服。辯方另稱，本案缺乏證供稱事主不同意驅邪儀式，故中醫師及事主母親分別非禮罪或教唆非禮罪理應不成立。

代表首被告張子材的辯方大律師Trevor Beel陳辭稱，本案證據不足以裁定張謀殺，最多屬誤殺；而張較可能構成「嚴重疏忽誤殺」，多於「非法危險行為誤殺」。Beel稱，張子材對事主具有照顧責任而並沒妥善履行，張在錄影會面承認灌事主飲茅台，以及推其頭撞向櫃，其後任由她躺地，沒協助求醫，事主終身亡。

無證據事主不同意儀式 母或事先告知

Beel稱，張子材相信事主「邪靈上身」，為驅邪而打過她，但事主傷勢未至於嚴重身體傷害，無證據全部由張造成。Beel又稱，事主死因主要是肺炎，惟無從得悉張灌酒懲罰時事主當時實際飲下多少；陪審團亦不能肯定張導致事主身體受嚴重傷害，應裁定誤殺罪成。

針對張子材面對的非禮罪，Beel與控方同樣以荒誕來形容本案情節，稱張用假陽具插入事主私處時，兩名女徒弟及事主母親吳太在場；張無疑信奉道教，他可能偏離主流，但真誠地為事主進行驅邪儀式。Beel續稱，無證供稱事主不願意或反抗，吳太可能事先告知事主，而且吳太稱原本下手的女徒弟無法行事，才由張做儀式​​，無證據張從中取得愉悅。

被告真誠行儀 事主母真心替女驅魔

另一辯方大律師Richard Donald陳辭稱，次被告吳馬如賡認識張子材數年，張是吳太的道教師傅，身為中醫師的張診治過事主，吳氏一家信任張。Donald強調，吳太僅目擊被指性侵的儀式，她真心想盡其所能幫女兒驅魔；事主有機會跟吳太與張子材買假陽具。辯方完成陳辭，法官將於周一引導陪審團。

【案件編號：HCCC159/21】

相關字詞﹕高等法院 非禮 母親 中醫師 謀殺罪

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