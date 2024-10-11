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港聞

港聞二

貨櫃檢一噸瀕危沉香 歷來最多 料產自越南經南沙運港 涉砍逾百棵

【明報專訊】海關透過風險評估，9月25日在屯門內河碼頭破獲有紀錄以來最大宗沉香木走私案，於一個由內地南沙經海運抵港的20呎貨櫃檢獲一噸受管制沉香木，市值約1800萬元，拘捕一人。海關相信該批沉香木涉及砍伐逾百棵瀕危沉香樹。

估計大部分擬轉走 目的地為調查方向

海關有組織罪案調查科署理高級監督劉玉龍表示，被捕35歲女子報稱收貨人公司董事，已獲准保釋候查。海關相信涉案沉香木產自越南，經迂迴路線，由越南運往內地再轉至香港，而香港非沉香木主要市場，估計部分沉香木供應香港市場，大部分會轉至其他地方，最終目的地將為海關調查方向。劉玉龍稱，沉香木屬珍貴木材，今次不法分子要運送大批沉香木，故利用貨櫃海運模式。現場所見，檢獲沉香木為片狀，未算有太強烈氣味，據悉該批沉香木屬原材料，仍要鑑定屬樹皮或樹心，完成司法程序後會交由漁護署研究及保育等。

砍伐超成長速度 馬來印尼組群滅絕

漁護署瀕危物種保護主任陳翰奇表示，沉香木來自沉香樹，有約20多個品種，分佈在東南亞地區，包括泰國、越南、印尼等地，當樹木受損害、受病菌感染時，樹木會分泌樹脂保護樹身，樹脂帶有獨特香氣，會積存在樹木，可收集以製成香油、雕刻品、飾品等。陳稱，沉香木價格高昂、需求殷切，在野外被大量砍伐，香港亦有人非法偷伐土沉香，大部分沉香樹品種已被評為易危或極危，其中馬來沉香樹苗成長速度無法彌補野外大量砍伐的沉香樹，令野外組群急劇減少超過八成，當中馬來半島和印尼的組群已滅絕。

沉香屬貿易皆受國際管制

陳翰奇表示，沉香屬所有品種均屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II的物種，國際貿易受管制，在本港則受《保護瀕危動植物物種條例》管制，違反相關條例最高可罰款1000萬元及監禁10年，物品亦會充公。漁護署和海關會保持高度警覺，加強人員對沉香木的認識，並與各國進出口管制站聯合行動，合力打擊瀕危物種走私活動。

相關字詞﹕走私 沉香樹 沉香木

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