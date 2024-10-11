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港聞一

佔總採購量3% 最後29萬劑科興過期 衛署：價錢保密

【明報專訊】本港於新冠疫情期間引入科興及復必泰新冠疫苗，隨着供港最後一批科興疫苗於上周四（3日）到期，本港目前已無提供滅活平台的新冠疫苗。衛生署回覆本報查詢表示，截至到期當日，倉庫尚有約29萬劑科興疫苗，佔總採購量約3%；而現時倉庫可使用的疫苗為復必泰XBB.1.5疫苗。

綜合立法會及衛生署回覆數字，本港於2020/21年度至2023/24年度共花費約60億元採購新冠疫苗，其中上一年度花約7900萬元，採購約1萬劑復必泰原始株兒童配方疫苗、約10萬劑復必泰XBB.1.5疫苗及約10萬劑莫德納XBB.1.5疫苗。至於2024/25年度，衛生署稱正按建議採購JN.1新冠疫苗，工作仍在進行。

署方稱仍正採購JN.1針

政府截至今年2月已銷毁約28萬劑新冠疫苗。隨着科興疫苗存貨上周四到期，衛生署稱截至當日全港累計接種約897萬劑科興疫苗，倉庫尚餘約29萬劑；由於政府與疫苗供應商簽訂保密協議，故無法披露將銷毁疫苗的採購價。換言之，本港至今銷毁至少約57萬劑新冠疫苗。

至於目前政府倉庫的疫苗庫存，衛生署稱現時庫存可使用的疫苗為復必泰XBB.1.5疫苗，而疫苗接種計劃仍在進行，庫存劑數不時變化。

新冠活躍度跌 流感低水平

另外，衛生防護中心最新一期《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，本地新冠病毒整體活躍程度下降，公共衛生化驗服務處於過去一周收集6707個呼吸道樣本中，有110個（1.64%）對新冠病毒呈陽性，低於前一周的154個（2.2%）。流感方面，監測數據顯示整體流感活躍程度維持在低水平，過去一周呼吸道樣本的流感陽性率為1.29%，稍高於前一周的1.17%；其中六成陽性樣本為甲型H1流感。

相關字詞﹕新冠病毒 新冠疫苗

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