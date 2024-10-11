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瀉藥灌肺一小時 院方稱無長期影響

【明報專訊】東區醫院七旬病人胃喉被插錯入氣管，灌藥至肺部一小時始被發現。昨兩度被問病人能否完全康復，院方僅稱病人被錯灌的藥物不會造成長期影響，預料未來兩三日可停用呼吸機。港大深切治療醫學部總監冼維正向本報說，病人年邁或會有自身疾病如冠心病，不排除插錯胃喉會加劇病情，須持續監察。本身是外科醫生的立法會議員林哲玄估計，輸注一小時瀉藥可達500毫升液體，對長者雖會減慢輸注速度，「但其實都好多」。

院方指康復快 料兩三日可除呼吸機

東區醫院深切治療部主管沈海平昨稱，事故後醫護為事主插喉接駁呼吸機，並注射藥物提升血壓，檢查發現其右肺有氣胸，須放置引流管紓壓，至昨午病人「氧氣容量已進步一半」，血壓較穩定，遂減少四成強心藥量，並停用催眠藥評估其清醒情况，病人已可「跟到要求做一些動作」，惟仍未適合移除呼吸機，預計未來兩至三日可停用。

被問事主能否完全康復，沈稱病人「進展幾滿意」，而病人被錯輸至肺部的藥物會導致短暫急性肺水腫及急性肺損傷，但料不會造成長期影響。

林哲玄表示，照腸鏡前須輸注瀉藥排清腸道穢物，一般約6小時內輸注3公升瀉藥，故每小時輸注500毫升，對長者或減慢速度，但一小時輸注量仍很多。他說瀉藥不同一般營養液，較少滋生細菌，若病人急救時未曾昏迷，且能盡快抽清藥物，料風險不大，但亦無法排除細菌感染風險，或出現異常發炎，並錯誤激活白血球等免疫反應，致全身或肺水腫，且使用呼吸機亦有一定風險，不容忽視。

醫生指實習出錯常見 倡多人AI核對

冼維正稱，若病人肺部液體能短時間內抽清，且錯輸藥物非腐蝕性，相信對肺部影響不大，但病人年邁或有疾病，呼吸機插喉治療或加劇病情，須密切監察。他引述文獻稱，初級醫生包括完成實習者即使曾接受讀X光片專門訓練，仍有兩至三成會犯錯，包括錯看X光或記錄不清，形容實習醫生看錯很常見。他說未必所有X光均須高級醫生複檢，建議醫管局考慮不同方法，例如由另一實習醫生複檢，或採用人工智能核對等。

相關字詞﹕深切治療部 插錯胃喉 鼻胃喉 東區醫院

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