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胃喉插肺灌藥 東院：實習醫睇錯X光 公院4個月兩宗 議員質疑上次補救措施無效

【明報專訊】公立醫院相隔不足4個月再發生插錯胃喉事故。東區醫院一名準備照大腸鏡的76歲男病人，前日被插錯鼻胃喉至肺部支氣管，實習醫生檢閱X光後未見出錯，事主被錯輸瀉藥至肺部約一小時始被發現，昨仍留醫深切治療部，情况危殆。伊利沙伯醫院今年6月同類事故亦涉實習醫生錯判X光，東院昨稱有跟足上次改善建議，形容涉事醫生經驗不足，「（看X光）其實有在醫學院學過」。有病人組織質疑兩次事故如出一轍，不可接受，質疑院方卸責實習醫生。有立法會議員認為上次措施無效，促請醫管局嚴肅跟進。

原照腸輸瀉藥 七旬翁危殆

東區醫院昨日交代，事主因吞嚥困難，須經鼻胃喉灌注腸道清潔藥，護士按程序聽診和做酸鹼測試後未能確認喉管位置，遂為病人照X光，惟實習醫生誤判X光顯示胃喉位置正確，指示護士輸藥。院方初步調查疑胃喉誤放支氣管，將成立根源分析委員會，由醫管局質素及安全總監黃立己任主席，8周內交報告。

被問涉事實習醫生需否停職，港島東醫院聯網總監兼東區醫院行政總監蘇潔瑩稱，醫院是團隊工作；她說醫生「讀書求學讀醫」時已接受檢閱X光培訓，展開實習前院方亦有相關培訓，相信實習醫生是經驗不足。

伊院一名四肢癱瘓六旬男病人今年6月被插錯鼻胃喉至支氣管，根源分析委員會調查後提出多項建議，包括加強實習醫生解讀X光檢查結果的培訓及指導、由主診醫生複檢高危病人X光檢查報告等。

指實習醫欠經驗 院方稱遵上次建議

被問今次為何無複檢、是否無落實建議，蘇潔瑩強調已落實改善措施，今次事後已通報全院實習醫生複習現有教材及資料，並通報各直屬上司評估實習醫生能力，按需要加強督導及監察，冀委員會找出其他原因及改善措施。港島東醫院聯網質素及安全總監何婉霞說，醫生會按實習醫生經驗及能力判斷需多少督導，而非一刀切要求所有實習醫生所做程序或檢查都要複檢。

病人組織斥卸責實習 稱系統問題

病人政策連線主席林志釉質疑，院方將責任推卸給實習醫生，「上次是實習，今次都是實習，就不是實習問題，是系統處理的問題」。他說醫生一般7月開始實習，至今僅約3個月，認為上級醫生有督導責任，兩次事故反映醫生經驗尤其重要，建議實習首9個月內若須作出可能對病人造成損害的判斷時，應由上級一同診斷。

立法會衛生事務委員會主席陳凱欣關注同類事故再發生，反映上次改善措施無效，醫管局必須嚴肅跟進。她說實習醫生經驗難判斷個案是否高危或複雜，正如今次亦誤以為無看錯，故不應以此界定需否複檢，建議規定若病人非要趕急輸注，必須由註冊醫生複檢X光，亦建議考慮特定情况下改由內窺鏡輔助放置胃喉。

立法會醫衛界議員林哲玄認為，加強培訓後須作評核，並須培養新人「求救」文化，不要擔心被上司責怪而最終令病人受害。他認為培訓新人須循序漸進，初實習或剛轉部門的實習醫生應由上司複檢X光，之後才慢慢放手。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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