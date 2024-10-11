潮行GBA：重陽登高塔

明報記者 司徒聰穎

■廣州

廣州塔

廣州塔又稱廣州新電視塔，暱稱「小蠻腰」，位於廣州城市新中軸線與珠江景觀軸交匯處，與海心沙島和珠江新城隔江相望。廣州塔高600米，其中主塔高450米，天線桅杆高150米，是中國第一、世界第三高旅遊觀光塔。

廣州塔2010年10月1日對公眾開放，分別設有433米、450米和488米觀景平台；另外塔身168至334.4米設有「蜘蛛俠棧道」，是世界最高最長的空中漫步雲梯。塔身422.8米處設有旋轉餐廳，是世界最高旋轉餐廳；460米高的機動遊戲橫向摩天輪共有16個球艙，摩天輪中間的天線桅杆則是名為「極速雲霄」的速降機動設施，也是世界最高的垂直速降機動遊戲。

地址：廣州海珠區閱江西路222號

開放時間：周一至周日09:00-22:30（22:00停止入場）

收費：433米觀光票150元人民幣，450米觀光票228元人民幣、488米觀光票328元人民幣

網頁：mallpc.cantontower.com/ticket

■深圳

雲際觀光層

雲際觀光層坐落世界第四高樓的平安金融中心最高層116層，高541米，有全國最快的電梯，能以每秒10米的速度在1分鐘內把遊客從地下載至116樓。

在觀光層可360度鳥瞰深圳城市景觀，其中東邊可見羅湖區地標地王大廈和KK100；向西可見深圳高爾夫球會、深圳灣、華僑城、前海；朝北能俯瞰銀湖山、筆架山、蓮花山公園，以及市民中心和會議展覽中心等；南面是福田港和香港北部。

地址：深圳福田區益田路5033號平安金融中心116層

開放時間：周一至周四10:00-20:00，周五至周日10:00-21:00

收費：成人200元人民幣，小童及老人半價

網頁：w000007.tabccc.com/

■香港

天際100香港觀景台

全港最高的環球貿易廣場（ICC）100樓，海拔393米高，是唯一能360度鳥瞰維港景色的室內觀景台。天際100擁有全港最快雙層電梯，能1分鐘直達100樓，觀景台亦設有多個多媒體設施展示香港文化特色。

另外在「天際動感虛擬體驗區」，遊客可透過VR及AR技術，享受猶如置身窗外懸浮半空欣賞香港全景的體驗。

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

開放時間：周一至周日10:00-20:30（最後入場時間: 20:00）

收費：成人178元港幣，小童及老人124元港幣

網頁：sky100.com.hk/zh-hant/

■澳門

澳門旅遊塔會展娛樂中心

簡稱澳門旅遊塔，高338米，共有61層，是澳門最高建築物。澳門旅遊塔2001年啟用，58至61樓是觀光層，設有大型落地玻璃窗，可360度俯瞰澳門全景、珠三角和香港部分離島；59樓設有酒廊、咖啡廳，60樓為360度旋轉餐廳，是每年觀賞澳門煙花的好地方。笨豬跳是旅遊塔亮點之一，此外還有百步登天、高飛跳和空中漫步等獨有戶外極限運動。

地址：澳門觀光塔前地

開放時間：周一至周五10:00-19:00，周六至周日10:00-20:00

收費：有多款門票套餐選擇

網頁：www.macautower.com.mo/zh-hant/