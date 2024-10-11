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接手舒適堡健身業務 perFIT旺角店開業 美容纖體部分料影響2萬人

【明報專訊】連鎖健身美容中心「舒適堡」上月宣布「暫時結業」，獲醫療美容集團perFACE接手部分健身及美容纖體業務，其中健身業務由旗下新公司perFIT營運，繼上周接手灣仔分店後，旺角分店昨日亦重開。至於美容纖體業務，據perFACE估計，有約2萬人受舒適堡結業影響，但實際人數要待進一步確認，公司會在今明兩日內安排客戶簽署同意書，在獲授權查核資料後，才能進一步掌握情况。

perFACE：今明安排客戶簽同意書

就健身業務接手安排，perFIT目前共有灣仔及旺角兩分店，昨天早上10時至晚上8時營業；今日起改為早上7時至晚上11時營業，灣仔店公眾假期及周末晚上10時關門。位於旺角荷李活商業中心3至5樓的旺角分店昨首日開業，原有的「舒適堡」招牌已被除下，有舒適堡舊客在出示原有會員卡後便可進場。

舒適堡舊客鄧女士昨表示，會視乎新營運者的收費是否合理，始決定日後是否繼續付費使用服務。

除了健身，受舒適堡結業影響的包括美容纖體舊客戶，目前可以於perFACE旗下11間醫美中心享用餘下服務。本報向perFACE查詢美容纖體客戶的合約及協議安排如何，獲回覆稱現階段客戶可攜同之前簽署的合約到分店享用服務。至於手上無合約副本者，perFACE稱，旗下11間醫美中心有4間原屬舒適堡分店，不少客戶與員工相熟，對正在享有的服務協議有大概掌握，員工仍能提供服務。

針對整體服務的後續接手安排，perFACE表示，由律師擬備的同意書預料今明兩天內便可使用，主要是讓舒適堡舊客授權轉移客戶資料；舒適堡舊員工招聘方面，perFACE表示，有150人屬美容纖體員工、79人為健身中心員工，其餘20人為自由身職員。

相關字詞﹕舒適堡結業

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