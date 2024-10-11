被萬寧保安箍頸事主報警 列襲擊

本報昨向萬寧查詢聘請便衣保安原因、日後會否維持便衣保安安排，以及便衣保安有何工作守則、工作時可否拍攝客人，截稿前未獲回覆。

有保安業界表示，商戶聘請便衣保安後一般會提供額外訓練，包括如何識別可疑人物及舉證、店內哪些產品有較高被盜風險等，原則是有合理懷疑才可行動，但執行時各公司或有不同指引及守則。業界亦提到，若保安遇到可疑人物時可拍照蒐證，但事後必須刪除照片。

保安界稱商戶一般會有額外訓練

教識別疑人舉證 部分設獎金

保安業商會主席何啟文表示，便衣保安通常會獲受僱公司提供額外訓練，包括據店舖以往經驗指出可疑人物特徵及行為、店內易被盜竊的貨品價值或位置等，以及如有懷疑時的處理方式，相信不同公司有不同指引及守則。他曾聽聞部分公司會以獎金獎勵成功阻截盜竊的保安，惟不清楚萬寧做法。他指保安採取行動時自身亦有風險，相信涉事保安「進取」地追截事主只是出於「責任心」，惟手法可改善，例如可先上前要求對方出示單據。

本報記者前日到金馬倫道萬寧分店時，被一名女子尾隨及偷拍，對方否認是便衣保安。何啟文指難以評論事件，若便衣保安發現可疑人物並認為有需要跟進，拍照向上級匯報亦「唔出奇」，而且拍攝所得也有機會協助日後舉證，但查明事件後必須刪去照片，保障被拍者私隱。何說，據他了解部分公司會向保安提供「隨身拍」設備，但一般會張貼告示讓顧客事先得悉。

指保安遇疑人可拍攝 事後須删相

不少萬寧分店已安裝多個閉路電視鏡頭，而萬寧同時聘請便衣保安。何啟文稱不少零售商戶不設大門，人來人往下易有人盜竊，商戶同時擔心安排身穿制服的保安駐守，或令客人感覺難以自由地購物，加上「慣犯」已懂避開閉路電視及防盜設備，故聘請便衣保安防備。他形容「原意是好」，但便衣保安最重要是不應打擾顧客，若「做得唔好」反令顧客更不舒服，慨嘆今次事件後顧客購物時或對周邊人事變得敏感。何又指便衣保安「無可能」在店舖授權或翻查閉路電視片段後才行動，因疑犯或已離開，應即時上前查問才有效。