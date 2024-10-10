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【Emily】港攀石新星 9歲女全國賽奪冠 戚鉦溵為訓練三地跑

【明報專訊】9歲嘅香港攀岩新星戚鉦溵，自打破「中國攀」最年輕攀者紀錄後，本月5號又喺第八屆全國少年攀岩錦標賽嘅U9女子全能賽奪冠。佢媽媽話今次係其首次全國賽，成為咗「黑馬」奪冠。

今次錦標賽匯聚全國青少年攀者，喺北京懷柔登山基地舉行，戚鉦溵參加嘅全能賽有領攀、抱石兩項，佢以綜合分第一奪冠。其中，佢喺領攀項目決賽挑戰咗難度級別為5.12d、評級為「高手級」嘅路線並贏得冠軍，抱石項目位列第三。佢媽媽同Emily講，好多內地對手都「好捲」（即好厲害），好似「神一般存在」，戚鉦溵年頭「同第五名都差好遠」，初初冇諗到今次有好成績，話係刻苦鍛煉嘅成果。

國家隊教練指導 母：盡力陪伴圓夢

鉦溵媽媽又話，囡囡進步主要集中喺呢半年，9月破紀錄更令佢「信心爆棚」。9月底，鉦溵僅用咗5分50秒就通關難度系數5.14a嘅超高難路線「中國攀」，同時創下本港最年輕攀者紀錄。「中國攀」長31米，途中最細嘅岩點得筷子咁闊，成人攀者都需要70至80個動作先完成到，9歲嘅戚鉦溵因為身長、臂展而需做超過100個動作，難度更高。戚鉦溵現時主要於香港、中山及陽朔三處往返訓練，不時喺中山接受國家隊教練葉向陽嘅訓練，未來會繼續參加訓練與比賽，明年尾將去英國參賽。

戚鉦溵成日要搭高鐵往返內地訓練，過程都幾辛苦，其父母亦要照顧家中兩歲嘅細佬，媽媽形容為「過程疲累」，但囡囡願意，一定會盡力陪佢實現夢想。

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