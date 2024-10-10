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港聞

港聞二

服裝公司運黃豆惹疑 海關檢1.3億元大麻花

【明報專訊】海關上月鎖定一個來自加拿大、報稱載有逾500袋黃豆的20呎海運貨櫃，於83袋黃豆檢獲500公斤大麻花，市值約1.3億元。海關其後拘捕3人，包括一名持雙程證來港、無工作簽證的司機。海關相信涉案毒品將供應本地，行動已阻截一批毒品流入市面。

貨櫃運自加拿大 3人被捕一持雙程證

海關表示，由於該批貨物的寄貨人是海外服裝公司，與貨物性質無關，且大部分北美地區已大麻合法化，故惹海關懷疑，遂扣留貨物，上月27日於葵涌驗貨大樓檢查。海關打開貨櫃後見有逾500袋黃豆，關員卸下貨物，發現部分尼龍袋大小不一、似乎藏有與黃豆形狀不符的貨物，遂打開可疑尼龍袋檢查，結果發現內藏真空包裝的可疑草本植物，經毒品測試對大麻呈陽性反應。

海關跟進調查後拘捕前來提取貨物、持雙程證的54歲男司機，據悉上月26日來港。調查顯示，當販毒集團得知司機被扣查後，即安排本地物流公司向海關了解，上月28日再派出另一本地司機與海關聯絡，希望提取貨物。海關展開監控遞送行動，上月30日至本月2日在北角先後拘捕44歲女子及55歲男子，兩人分別報稱物流公司職員及司機。

海關稱藏毒尼龍袋全放在貨櫃低層，且大麻以真空包裝，相信用作掩飾毒品氣味，增加執法難度。

相關字詞﹕大麻花 黃豆 海關

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