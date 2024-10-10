總督察涉呃OT 同袍稱簽核後始知時數無關「踏浪者」

被告葉春榮為沙田警區前助理分區指揮官（行政），時任同區另一助理分區指揮官（行動）、兼任分區指揮官的劉德儀（音譯）簽署部分涉案OT津貼表格。劉表示，被告在警隊行動經驗豐富，曾在2019年7月14日沙田示威前的會議給予有用建議；又指沙田警署屢被反修例示威者包圍，被告是警署第二資深警員，她曾叫被告留守警署擔任副主管。

稱被告突發下可自行判斷OT否

辯方盤問下，劉德儀稱「踏浪者行動」牽涉突發公眾活動，警隊指揮官經常口頭指示下屬，而非發出書面命令。劉稱被告作為總督察，原則上申領「踏浪者行動」相關OT津貼前毋須指揮官批准；如發生突發情况，被告可自行判斷應否OT工作，事後才問上司指示。

劉德儀供稱，她一度相信被告提交的OT表格、警員記事冊和電腦紀錄等，所以簽核津貼，事後始知部分OT時數與「踏浪者行動」無關。劉舉例，被告報稱於2019年8月10日OT逾8小時，負責監督巡邏（supervisory patrol），不過這是警區指揮官常規命令的任務，與「踏浪者行動」無關，按規定只能申領4小時OT津貼。聆訊今續。

【案件編號：STCC 1716/23】