試題放小紅書 監考員囚兩周 求情稱不及蕭源案嚴重 官：小懲大戒

被告劉冠希（23歲，前教學助理），被控一項違反《香港考試及評核局條例》（下稱《條例》）的違反保密規定罪，認罪後至昨日已還押兩周。

稱想當教師 「已為犯案付代價」

辯方求情稱，被告於內地讀小學時已成績良好，中學時期才來港生活，求學時兼職補習，幫補家計；被告想成為教師，已為犯案付上沉重代價，因為本案將影響她日後能否執教鞭。辯方亦呈上相關案例，冀法庭考慮被告自首、因愚昧犯案、考評局沒就本案接獲考生的投訴等因素，判予短期監禁或緩刑。

官：沒釀考試不公惟守法意識弱

主任裁判官蘇文隆判刑指出，被告行為沒為該場考試帶來不公平的衝擊，因為試卷在考試完結後才被揭露，當時考生已可公開討論試題，不過被告受限於監考員角色及已簽署保密協議，才不能披露試題；惟被告為了私利犯案，欲宣傳補習生意便急忙公布試題，守法意識薄弱，但可小懲大戒，遂判她入獄兩周及罰款5000元。

案情指出，被告案發時為黃大仙某中學的教學助理。今年4月13日，她到另一中學擔任應屆DSE英文聆聽考試監考員，事前簽保密協議。同月16日，警方接獲考評局報案指小紅書用戶「Ms. Lucy 大希」泄露試卷。其後被告向考評局自首，局方同日報警。

翻查資料，時任中文科補習導師蕭源先後串謀兩名主考員取得2016及2017年中學文憑試的中文口試科試題，3人同被裁定串謀與公職人員行為失當罪成立，蕭被判囚14個月，兩名擔任主考員的教師一人判囚8個月，另一人判囚5個月、緩刑兩年。

【案件編號：ESCC 2041/24】