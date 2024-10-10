周日單車節 尖東新界南九龍西凌晨封路

50公里及32公里單車非競賽項目由尖東梳士巴利道近帝國中心出發，終點佐敦道天橋，完結後於西九文化區解散。50公里項目途經四隧三橋及新增設的沙田嶺隧道；32公里項目則不經青馬大橋、尖山隧道及沙田嶺隧道。警方稱因應活動新界南及九龍西相關道路將封路至當日上午11時。

尖東一帶則舉行家庭單車樂和環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽等，梳士巴利道、麼地里、紅磡繞道和紅磡道將封閉至當日下午3時半，4屆環法單車賽冠軍得主及前港將李慧詩、黃金寶等均會參賽。

運輸署宣布155條巴士路線，包括九巴64條、城巴33條、隧巴31條、龍運26條及嶼巴一條；15條專線小巴將分階段改道或暫停服務等，直至道路重開。警方稱上述封路不影響所有前往機場及大嶼山的車輛。

運輸署呼籲留意當日臨時封路及公共運輸服務改動安排，並建議使用公共交通工具前往受影響地區。