指無牌旅社網上招客氾濫 業界倡檢視條例保障旅客

本報發現疑似無牌經營旅行社舉辦6天內地團，聲稱包印花稅及旅遊保險，在社交媒體群組招客，每人收費近5000元，高鐵西九龍站集合，行程以遊覽景點為主。旅議會副主席吳熹安指出，現時有很多內地旅行社及導遊直接用社交媒體群組吸客，成本較低且吸引力較本地旅行社高，質疑相關旅行社有否印花稅、保險、在內地的旅遊車有否旅遊牌，認為旅客具風險，「若等出事才處理，相信會頗麻煩」。

旅議會倡畢業留港計劃涵「旅遊款待科」

旅議會就施政報告提出8項建議，包括建議研究「職專畢業生留港計劃」涵蓋旅遊款待科人才，助學生加入旅遊業，紓緩人手不足和缺乏外語專才。旅議會主席徐王美倫稱，新冠疫情前導遊、領隊及後台人員有約1.6萬人，雖目前沒正式數字，但以旅議會觀察，目前人手未復疫前一半。

國務院港澳辦主任夏寶龍早前提倡「無處不旅遊」理念，姚柏良建議成立「落實無處不旅遊協調組」，由文體旅局牽頭並加入旅遊事務署、康文署、漁護署、民政總署、古蹟辦為協調組當然成員，統籌及善用香港豐富旅遊資源。他稱本港不少特色景點毋須大興土木，只需調撥資源及改善配套，惟景點分別屬不同部門管轄，涉複雜跨部門協調，舉例指古蹟辦負責管理及保養的高街精神病院立面，由中西區民政事務署「接手」管理，就屬成功協調例子。

政府今年初開放沙頭角一帶多個景點，惟中英街至今仍未開放，姚柏良建議政府以團進團出方式開放遊覽中英街禁區，亦建議考慮為入境旅行團提供免簽或落地簽禁區證，有助發展沙頭角相關旅遊產品。