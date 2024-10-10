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港聞

港聞二

出版商：數碼綠色轉型 抱團進軍外地

【明報專訊】常言道貿易業界「升級轉型」，經營出版貿易的中華商務董事總經理梁兆賢說，公司業務闊，客戶包括銀行、金融業及出版社等。各項業務有升有跌，對外貿易市場現時以歐美為主，最少佔業務三四成以上，東南亞、中東市場業務則逐步開拓，但面對環球政局轉變，梁兆賢說「我們的判斷是世界從此不一樣，不要想着新冠疫情過後，『捱』一段時間就會回到以前」，在產品上公司亦轉向數碼、綠色轉型。

梁兆賢說，過去一年對外市場有很大轉變，「全世界都轉變了」，全球化、自由貿易規則亦慢慢調整中，公司出口至歐美的業務有小量增長，主要以印刷圖書、書刊等為主，亦有RFID智能標籤等業務。

技術足拓新興市場 須滿足法規標準認證

對於拓展並適應新興市場，梁稱公司生產資源、物料、技術都很先進，「問題是如何很快地滿足當地的需求」，包括當地法規、標準和認證，「我們真的是要凝聚或『抱團』，一起走去一個地方，有政府、行業的幫助，有當地政府的支持，做事才會快」，譬如內地會在外地建立產業園區，「埋到去就可以做」。

印刷行業予外界「傳統行業」的印象，產品要如何升級轉型？梁兆賢稱公司10年前已數碼轉型，「大家成日覺得印刷行業很傳統、『夕陽產業』、不環保」，是源於對行業不了解，甚至公司的綠色印刷亦非最近才發展。

該公司近年發展如RFID智能標籤等的物聯網業務，源自證件生產業務技術研發中看到相關技術需求，以及未來「互聯互通」的趨勢，於是開始開拓相關產品。

不過有些業務難以轉型，例如期刊雜誌、產品型需求減少、銀行支票、存摺等業務會減少，「之後我們便幫銀行做RFID的應用，幫銀行管理和儲存樓契」。

梁兆賢展望面對各種挑戰下出版貿易未來，「要重新找我們香港的價值，你不要只是鬥便宜， 便宜永遠都不及他人，要（鬥）快，看如何在市場創造不同，才有機會」。

（施政報告前瞻系列之十一）

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