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港聞二

中美關係緊張影響港貿易 貿發局：加速生產鏈分散

【明報專訊】中央的三中全會提出本港應鞏固「貿易中心」地位，環顧國際政局變化，中美貿易角力、俄烏戰爭引發的禁運、制裁，變局之下本港貿易業何去何從？貿發局首席經濟師趙永礎稱，「（外國政局因素）無影響就假的」，不但加速生產鏈分散佈局，新興市場如東南亞市場的出口份額亦有上升。廠商會會長盧金榮說，業界因應政局，要部署供應鏈策略及發展新興市場，然而歐美市場份額大，預計新興市場短期內難以取代歐美市場。

與美日貿易額跌兩成

據政府統計處數字，去年本港與10個主要國家或地區的貿易總額中，美、日、韓貿易總額較2018年下跌，美日均跌約兩成，韓國則下跌一成多。今年8月的數據則顯示，今年首8個月除與印度的貿易總額下跌，其餘9個貿易伙伴均有上升，升幅最高為越南，與去年同期比增長約36%（見下表）。

趙永礎說，分散生產鏈的現象多年前已開始在東盟地區擴展，但受中美關係緊張影響，有進一步加速，「可能以前有些人『懶懶閒』，現在都要看（東南亞市場）了」。

數字上亦見東盟、中東市場的出口增長，舉例今年首8個月往東盟的出口金額增18.9%，該區域佔整體出口份額約9%，亦較去年的8%多；往中東的出口亦增3.7%。新興市場會否能令市場出現「天下三分」？趙永礎說新興市場發展潛力雖大，但內地的市場份額已佔整體出口逾半，料難比肩歐美及內地市場，「好難（各佔）三分一」。

廠商會：新興市場短期難取代歐美

廠商會會長盧金榮稱，本港主要貿易伙伴，目前仍是內地、東盟及歐美，惟與美國貿易會面對高關稅，令出口步伐減慢，運輸成本亦較貴，更因中美貿易戰、俄烏戰爭等因素，廠商要部署供應鏈的應對策略，舉例採取「中國加一」的策略，在內地以外的東南亞國家拓展生產線，以分散風險。

政局變化亦是拓展新興市場的原因之一，盧舉例中美關係緊張，「你不知道它將來會有什麼來制裁你」，同時這些新市場亦確有發展潛力，如東盟有約1.5億人的中產階級，當地的市場亦慢慢建立起來，市場具消費潛力，惟他亦認為短期內難以發展成可以取代歐美市場的地位。

政府鼓勵貿易業界拓展東南亞、中東市場，亦不時舉辦企業交流會、海外考察團等，要完全「打通」這些市場需時多久？盧金榮說視乎有否當地合作伙伴、成熟的銷售渠道等，如有的話估計約一兩年已可做到。

除市場要「升級轉型」，產品亦需與時並進，盧金榮說本港需更多高增值的商品貿易，如傳統牀上用品可以很便宜，但在品牌、物料上入手，便可令產品「高增值」。

倡創新與傳統產業結合升級轉型

廠商會針對產品的升級轉型，亦成立科技商品化平台（CMA+）及中試轉化中心（PMC），應用創新科技研發新產品及商品化，相關平台已有20多間企業參與，其中有牀上用品品牌在平台協助下開發自潔免洗功能的環保寢具，亦已開始內銷及外銷。盧金榮建議，產業轉型上需要創科和傳統產業結合，以幫助業界升級轉型，亦要多元發展，包括銀髮經濟、低空經濟、美酒貿易港及工業旅遊都值得考慮。

明報記者 劉思昆

（施政報告前瞻系列之十一）

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