《施政》納意見 訪生產力局 李家超：中藥、科企稱資助吸引落戶

李家超昨在社交平台發帖文，表示他在生產力局與多家企業會面，多間機構代表提到政府的資助計劃對他們的生產有正面作用。李引述本地一間中藥廠的執行董事鄧女士表示，在政府的資助計劃和生產力局技術支援下開拓智能生產線，包裝產量增加一倍，人均生產量提升逾10倍。

家居保安裝置生產公司創辦人又向李家超表示，香港除具備簡單稅制和國際航運中心等優勢，特區政府提供資助和生產力局提供技術的組合式支援，亦是吸引他們來港設立智能生產線的重要因素。從事生產組裝電路板的公司董事就表示，政府近年推出的新型工業化資助計劃，有助於吸引有意在港設廠生產高檔電器及電子產品的海外企業。

數碼港創業工場揭牌

另外，數碼港昨與深港科技合作促進會簽署合作備忘錄，雙方將圍繞四大範疇合作，包括推薦並引進內地優秀創新專案及企業進駐數碼港、協助數碼港優秀創新項目拓展大灣區市場、推動深港科技合作交流及青年創新創業，以及於數碼港位於粉嶺的共享工作室建立粵港澳青年創新創業工場（香港）孵化基地，為粵港澳青年創新創業提供強而有力的支持。

數碼港表示，昨日是創業工場的揭牌儀式，首批有10間企業進駐，涵蓋發展科技人才資源服務平台、智慧社區、城市管理、電競遊戲科技等企業。