測量師會倡停綠置居 助縮輪公屋時間 公屋聯會：可增置業機會及房會收入不應撤

被問暫停「綠置居」計劃的預期成效，香港測量師學會房屋政策小組主席趙錦權表示，學會未詳細研究落實措施後，能縮短多少公屋輪候時間，需向政府索取相關文件，了解可出售「綠置居」數量後才評估。

測量師倡停居屋補地價出售

公屋聯指影響大難執行

學會亦提議停止居屋透過補地價在公開市場出售，所有公屋單位僅作出租用途，以防公屋單位流入公開市場。公屋聯會常務委員胡綽謙指此舉原意好，但執行難，因為措施已實施多年，難以分拆公開市場與居屋市場，或影響現有居屋業主的未來規劃，他們或多不願意跟從，認為政府需謹慎研究相關建議，包括考慮業主意願及實際情况。

另邊廂，公屋聯會提議向有0至3歲嬰孩的「家有初生」家庭，以及18至45歲的青年首置獲寬減從價印花稅一半，分別鼓勵生育及擴建置業階梯，聯會認為今年《財政預算案》已放寬從價印花稅稅階，政府可研究透過稅務寬減的優惠措施，進一步鼓勵生育，如購買約500萬元私人樓宇單位，從價印花稅約12.5萬元，有關初生家庭只需繳付約6萬元。

公屋聯籲減稅鼓勵置業生育

對於寬減從價印花稅如何減輕家庭負擔，公屋聯會稱，樓價屬市場定價，政府無法控制市價，「雖然（獲寬免）金額較少，但數萬元能對家庭起到很大幫助」，倘有關措施成效不錯，盼政府能逐步推出其他優惠計劃，讓家庭更輕鬆置業。

政府去年匯報《長遠房屋策略》進度時指出，在2024/25至2033/34年間，已覓得足夠土地興建41萬個公營房屋單位。公屋聯會因此認為政府可考慮在《長策》的後5年期（即2029/30至2033/34年）起，把出租與資助出售房屋比例，由現時約70比30調整至50比50，以爭取「3年上車」。公屋聯會又稱，政府可就下一期「白居二」計劃增加配額至約9000個，同時須調高一人申請者的配額比例，增至不少於兩成，令更多一人申請者，包括青年有更多自置居所機會。