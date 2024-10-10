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港聞二

建國際專上教育樞紐 指主要問題外來生多屬內地 滕錦光倡設貸款 吸發展中國家學生

【明報專訊】政府正積極建設香港成為國際專上教育樞紐。多名大學校長昨出席論壇活動，討論如何吸引非本地生來港就學，其中理大校長滕錦光指出，本港院校的「主要問題」為外來學生以內地為主，滕再次建議政府為來自發展中國家的海外學生設貸款機制，推廣在港留學，並透露曾與教育局及銀行商討，目前亦與馬會及個別中資企業討論，有信心相關學生有還款能力。

洽馬會、中資合作 信學生有力還款

多名大學校長昨出席「灼見名家」舉辦的論壇，討論如何推動香港發展成國際專上教育樞紐。滕錦光稱，香港高等教育國際化相信是「一國兩制」下永遠的優勢，但現時大量外地生來自內地，認為本港可為孟加拉及斯里蘭卡等發展中國家的學生提供貸款，吸引來港讀書。他稱曾向教育局建議設立貸款制度，亦曾聯繫中國工商銀行，但由於擔心學生未能繳付一定金額作擔保，現正努力尋求賽馬會及個別中資公司合作，又有信心相關海外生可在畢業後5至10年內清還貸款。

談到香港高等教育的挑戰時，滕錦光指地緣政治影響，涉及敏感技術的國際合作遇障礙，比如他近期到歐洲一所大學時，對方稱可在能源及氣候上合作，但晶片和人工智能等領域則不能。隨着中美關係變得緊張，滕說近年內地生或因簽證等問題傾向來港留學，為本港院校帶來機遇，但他估計這優勢只持續10至15年，未來內地科技進步及中美關係緩和，情况或有變，院校應把握時機發展成國際教育樞紐。

張翔：需世界級師資 擁灣區地利

另外，英國《泰晤士高等教育》（THE）日前公布2025年世界大學排名，本港續有5間大學位列全球首100名。教育局長蔡若蓮昨在論壇回應，香港優秀的教育品牌獲海內外廣泛認知和認同。

同場的港大校長張翔表示，本港能否發展為國際教育樞紐，關鍵在於有否卓越成績及引領世界，當中院校對「世界大師級」的教授有需求。他另提及港大的整體經費只有新加坡國立大學的一半，但香港擁有大灣區優勢，可利用灣區戰略中心的地位，保持獨特及長處。

自資院校恒生大學校長何順文稱，本港高等院校不應只重視國際師生數目和國際排名等「硬指標」，又稱商業機構的整體大學排名未必真正幫助院校進步，亦不贊成政府以百強大學排名為標準，以決定批准哪些人才來港，「不需為這些商業機構排名背書」。

相關字詞﹕何順文 世界大學排名 滕錦光 自資大學 資助大學

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