中醫師涉殺智障女　控方結案：侵犯施襲非宗教儀式

指被告曾言只因事主不肯起牀施襲

首被告張子材被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），次被告兼事主母親吳馬如賡被控教唆張非禮事主。事主患有輕度智障及言語障礙，2019年9月2日倒斃在龍尾村住所。控方已完成結案陳辭，今天由辯方結案陳辭，預料法官下周一（14日）引導陪審團。

稱事主遭灌酒 或致細菌入肺亡

控方大律師王興偉昨日陳辭提及，呈堂相片或令人不安，事主曾坐在櫈上受折磨被打，房內牆壁等驗出事主血迹。王引述救護員證供稱，救護員獲事主父親告知女兒舉止怪異、她打自己頭部和踢牆，惟此屬傳聞證供；至於法醫指事主滿身瘀傷、頭部撼傷及腦膜出血，王表示雖然傷勢不足以致命，但她事前一天被灌飲中國烈酒及酒精中毒，可能嘔吐後細菌經氣管入肺，引發肺炎並死亡。王又指，道士證人重申兩被告信奉的不是道教，特別是用假陽具插入事主陰道有違教旨。

張子材在錄影會面稱曾在事主「邪靈上身」時打她，惟王興偉強調事主死前一天無「邪靈上身」而受襲。張承認於事主迷糊時用假陽具為她做驅邪儀式破處，又說把事主頭撞牆後「有適量嘅血」，王指說法幾乎荒誕，其行為邪惡。吳馬如賡在會面則稱事主吃黑豆及無故失蹤、表現奇怪，又指師傅張子材認為事主與「陰人」性交、需要破處，猶豫後仍與張買假陽具，王指這是協助及教唆張非禮，難以想像一名母親同意並幫忙，估計她被宗教迷惑才順從。

【案件編號：HCCC 159/21】