公主道危駕被開槍截停 藏毒司機囚40月

官：案底纍險撞警 案情嚴重

被告李樂晞（26歲，倉務員）承認「沒有在穿著制服的警務人員要求下停車」、危險駕駛、販運危險藥物、無牌駕駛，以及「駕駛時沒有第三者保險」罪。根據「同意案情」，去年6月10日上午11時48分左右，警方在窩打老道一帶展開行動，尋找涉案黑色凌志房車，約5分鐘後警方發現該車駛到紅磡警署外，遂截停該車並要求被告下車。

被告沒聽從警方要求，降下車窗盯向在場警員，隨即關窗再倒車撞向在場私家車。一名在場警員見狀拔槍指向被告的車，要求被告不要移動，被告不從，駛車衝前，險些撞到在場警員，警方遂向該車開一槍，以阻被告離開。警方鳴槍後，被告駕車向前駛，警方警告「不停車便開槍」，後再開一槍，最終被告當場被捕。事後警方在被告的車撿獲7.54克可卡因及1.47克氯胺酮，市值共約9465.6元。

未婚育一子 冀獄後打工養家

辯方求情稱，被告未婚、育有一名6歲兒子，冀出獄後找工作養家，「唔希望個仔走佢條老路」，望法庭考慮被告坦白認罪，開恩輕判。暫委法官鄭念慈判刑時表示，被告危駕旨在逃避追截，更險些撞倒警員，情况嚴重，沒造成人命傷亡及嚴重財物損毁實屬萬幸。

【案件編號：DCCC 1178/23】