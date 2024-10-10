明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

公主道危駕被開槍截停 藏毒司機囚40月

【明報專訊】去年6月一輛私家車在公主道被警方截查，其間突然倒車撞向其他車，企圖逃走，警方開兩槍喝止，最終拘捕司機，並在車上撿獲市值約9000元的可卡因及氯胺酮；涉案司機昨在區域法院承認販毒及危險駕駛等5罪，被判監40個月、罰款3000元、停牌兩年，另須接受駕駛改進課程。法官形容被告年紀相對輕，但曾有兩次販毒前科，案底纍纍，又指被告險些撞倒警員，案情嚴重。

官：案底纍險撞警 案情嚴重

被告李樂晞（26歲，倉務員）承認「沒有在穿著制服的警務人員要求下停車」、危險駕駛、販運危險藥物、無牌駕駛，以及「駕駛時沒有第三者保險」罪。根據「同意案情」，去年6月10日上午11時48分左右，警方在窩打老道一帶展開行動，尋找涉案黑色凌志房車，約5分鐘後警方發現該車駛到紅磡警署外，遂截停該車並要求被告下車。

被告沒聽從警方要求，降下車窗盯向在場警員，隨即關窗再倒車撞向在場私家車。一名在場警員見狀拔槍指向被告的車，要求被告不要移動，被告不從，駛車衝前，險些撞到在場警員，警方遂向該車開一槍，以阻被告離開。警方鳴槍後，被告駕車向前駛，警方警告「不停車便開槍」，後再開一槍，最終被告當場被捕。事後警方在被告的車撿獲7.54克可卡因及1.47克氯胺酮，市值共約9465.6元。

未婚育一子 冀獄後打工養家

辯方求情稱，被告未婚、育有一名6歲兒子，冀出獄後找工作養家，「唔希望個仔走佢條老路」，望法庭考慮被告坦白認罪，開恩輕判。暫委法官鄭念慈判刑時表示，被告危駕旨在逃避追截，更險些撞倒警員，情况嚴重，沒造成人命傷亡及嚴重財物損毁實屬萬幸。

【案件編號：DCCC 1178/23】

相關字詞﹕區域法院 販毒 危險駕駛 警員開槍

上 / 下一篇新聞

誤當高買箍客頸 萬寧炒兩便衣保安 終止保安公司合約 事主：被扯回店內如綁架
誤當高買箍客頸 萬寧炒兩便衣保安 終止保安公司合約 事主：被扯回店內如綁架
易過分用武 大狀不建議用「公民拘捕權」
易過分用武 大狀不建議用「公民拘捕權」
14建造工種凍薪 金屬棚架挖掘機日加50元 業界稱工程量年減2/3 盼《施政》刺激私人市場
14建造工種凍薪 金屬棚架挖掘機日加50元 業界稱工程量年減2/3 盼《施政》刺激私人市場
認逼中學生鐵夾扯腳趾 護士囚20月 稱患對立反抗症 參加籃球隊遭事主欺凌
認逼中學生鐵夾扯腳趾 護士囚20月 稱患對立反抗症 參加籃球隊遭事主欺凌
話你知：約3％人患對立反抗症 不止兒童
話你知：約3％人患對立反抗症 不止兒童
小巴司機涉酒駕 七旬婦捱撞危殆 兩月兩宗酒駕 運署促商會跟進
小巴司機涉酒駕 七旬婦捱撞危殆 兩月兩宗酒駕 運署促商會跟進
陸振中案 稱事主手指向天暗示上司非禮 總督察：問及陸振中即大哭
陸振中案 稱事主手指向天暗示上司非禮 總督察：問及陸振中即大哭
中醫師涉殺智障女　控方結案：侵犯施襲非宗教儀式
中醫師涉殺智障女　控方結案：侵犯施襲非宗教儀式
香港中醫醫院定名 院徽出爐
香港中醫醫院定名 院徽出爐
建國際專上教育樞紐 指主要問題外來生多屬內地 滕錦光倡設貸款 吸發展中國家學生
建國際專上教育樞紐 指主要問題外來生多屬內地 滕錦光倡設貸款 吸發展中國家學生
段崇智祝賀盧煜明繼任中大校長
段崇智祝賀盧煜明繼任中大校長
測量師會倡停綠置居 助縮輪公屋時間 公屋聯會：可增置業機會及房會收入不應撤
測量師會倡停綠置居 助縮輪公屋時間 公屋聯會：可增置業機會及房會收入不應撤
《施政》納意見 訪生產力局 李家超：中藥、科企稱資助吸引落戶
《施政》納意見 訪生產力局 李家超：中藥、科企稱資助吸引落戶
關愛基金試推贍養費調解服務
關愛基金試推贍養費調解服務
科大高性能數據中心冀提升運算力 引大型冷卻系統 應付高效分析需求
科大高性能數據中心冀提升運算力 引大型冷卻系統 應付高效分析需求
中美關係緊張影響港貿易 貿發局：加速生產鏈分散
中美關係緊張影響港貿易 貿發局：加速生產鏈分散
出版商：數碼綠色轉型 抱團進軍外地
出版商：數碼綠色轉型 抱團進軍外地
指無牌旅社網上招客氾濫 業界倡檢視條例保障旅客
指無牌旅社網上招客氾濫 業界倡檢視條例保障旅客
周日單車節 尖東新界南九龍西凌晨封路
周日單車節 尖東新界南九龍西凌晨封路
試題放小紅書 監考員囚兩周 求情稱不及蕭源案嚴重 官：小懲大戒
試題放小紅書 監考員囚兩周 求情稱不及蕭源案嚴重 官：小懲大戒
總督察涉呃OT 同袍稱簽核後始知時數無關「踏浪者」
總督察涉呃OT 同袍稱簽核後始知時數無關「踏浪者」
服裝公司運黃豆惹疑 海關檢1.3億元大麻花
服裝公司運黃豆惹疑 海關檢1.3億元大麻花
活在灣區：重陽節長周末 北上度假有優惠
活在灣區：重陽節長周末 北上度假有優惠
【Emily】港攀石新星 9歲女全國賽奪冠 戚鉦溵為訓練三地跑
【Emily】港攀石新星 9歲女全國賽奪冠 戚鉦溵為訓練三地跑
【Emily】政府辦家庭暨婦女發展峰會 傅瑩話港女子地位國家前列
【Emily】政府辦家庭暨婦女發展峰會 傅瑩話港女子地位國家前列
【Emily】年宵檔月底競投 增「大型」乾貨攤位
【Emily】年宵檔月底競投 增「大型」乾貨攤位
【Emily】童軍偕警推公民獎章 教防騙護童禁毒
【Emily】童軍偕警推公民獎章 教防騙護童禁毒
【Emily】旅議會主席徐王美倫卸任後料當顧問
【Emily】旅議會主席徐王美倫卸任後料當顧問