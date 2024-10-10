陸振中案 稱事主手指向天暗示上司非禮 總督察：問及陸振中即大哭

稱曾聞「幫辦畀人搞」 辯方：或指權鬥

陸振中被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X，以及同年7月15日干犯危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。總督察徐嘉穎昨稱，當時為X就陸振中施襲案錄口供，X情緒波動和誇張，其後她在新界北總區總部如廁，聽到同袍說「沙頭角有個幫辦畀人搞喎好似」和「搞喎，唔係打嗰隻喎」。徐想起X錄口供時情緒激動，與襲擊事件不成比例，意識到「搞」或涉性侵犯。

在辯方盤問下，徐嘉穎同意「搞」字可能指權力鬥爭，未必是性侵，但認為以X在警隊的輩份，不會涉及權鬥。徐其後與X閒聊，問謠傳非禮X的人是否警察學堂同學，X搖頭；徐再問是否工作的同袍，X無正面回應；徐再問是同級、上司抑或下屬，X手指指向天。徐稱，陸振中是X的上司之一，她遂問X性侵者是否陸振中，X沒正面回應並崩潰大哭。

退休警：餞行時陸落淚「過咗少少火」

另一控方證人、退休總督察黃燦熊供稱，當晚歡送宴會由陸振中發起，陸臨走時擁抱告別，且激動落淚。黃形容兩人僅在沙頭角分區共事兩個月，陸的表現「過咗少少火位」；後來陸振中堅持自行駕車離開，督察賴文顯嘗試阻止，陸不理勸阻。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 137/23】