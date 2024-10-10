明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

陸振中案 稱事主手指向天暗示上司非禮 總督察：問及陸振中即大哭

【明報專訊】前年6月，時任沙頭角分區指揮官、警司陸振中涉三度非禮醉酒女下屬，又於翌月飯局後襲擊同袍，昨在區院第20天審訊。時任新界北總區重案組總督察徐嘉穎供稱，從女廁聽到同袍說「沙頭角有個幫辦畀人搞喎好似」，懷疑事主X遭非禮。她後來向X了解事件，X說「我個身污糟晒」，並手指指向天，暗示性侵者是上司。

稱曾聞「幫辦畀人搞」 辯方：或指權鬥

陸振中被控於2022年6月22日至翌日三度非禮女子X，以及同年7月15日干犯危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪。總督察徐嘉穎昨稱，當時為X就陸振中施襲案錄口供，X情緒波動和誇張，其後她在新界北總區總部如廁，聽到同袍說「沙頭角有個幫辦畀人搞喎好似」和「搞喎，唔係打嗰隻喎」。徐想起X錄口供時情緒激動，與襲擊事件不成比例，意識到「搞」或涉性侵犯。

在辯方盤問下，徐嘉穎同意「搞」字可能指權力鬥爭，未必是性侵，但認為以X在警隊的輩份，不會涉及權鬥。徐其後與X閒聊，問謠傳非禮X的人是否警察學堂同學，X搖頭；徐再問是否工作的同袍，X無正面回應；徐再問是同級、上司抑或下屬，X手指指向天。徐稱，陸振中是X的上司之一，她遂問X性侵者是否陸振中，X沒正面回應並崩潰大哭。

退休警：餞行時陸落淚「過咗少少火」

另一控方證人、退休總督察黃燦熊供稱，當晚歡送宴會由陸振中發起，陸臨走時擁抱告別，且激動落淚。黃形容兩人僅在沙頭角分區共事兩個月，陸的表現「過咗少少火位」；後來陸振中堅持自行駕車離開，督察賴文顯嘗試阻止，陸不理勸阻。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 襲擊致造成身體傷害 危險駕駛 非禮 陸振中 警司

上 / 下一篇新聞

誤當高買箍客頸 萬寧炒兩便衣保安 終止保安公司合約 事主：被扯回店內如綁架
誤當高買箍客頸 萬寧炒兩便衣保安 終止保安公司合約 事主：被扯回店內如綁架
易過分用武 大狀不建議用「公民拘捕權」
易過分用武 大狀不建議用「公民拘捕權」
14建造工種凍薪 金屬棚架挖掘機日加50元 業界稱工程量年減2/3 盼《施政》刺激私人市場
14建造工種凍薪 金屬棚架挖掘機日加50元 業界稱工程量年減2/3 盼《施政》刺激私人市場
認逼中學生鐵夾扯腳趾 護士囚20月 稱患對立反抗症 參加籃球隊遭事主欺凌
認逼中學生鐵夾扯腳趾 護士囚20月 稱患對立反抗症 參加籃球隊遭事主欺凌
話你知：約3％人患對立反抗症 不止兒童
話你知：約3％人患對立反抗症 不止兒童
小巴司機涉酒駕 七旬婦捱撞危殆 兩月兩宗酒駕 運署促商會跟進
小巴司機涉酒駕 七旬婦捱撞危殆 兩月兩宗酒駕 運署促商會跟進
公主道危駕被開槍截停 藏毒司機囚40月
公主道危駕被開槍截停 藏毒司機囚40月
中醫師涉殺智障女　控方結案：侵犯施襲非宗教儀式
中醫師涉殺智障女　控方結案：侵犯施襲非宗教儀式
香港中醫醫院定名 院徽出爐
香港中醫醫院定名 院徽出爐
建國際專上教育樞紐 指主要問題外來生多屬內地 滕錦光倡設貸款 吸發展中國家學生
建國際專上教育樞紐 指主要問題外來生多屬內地 滕錦光倡設貸款 吸發展中國家學生
段崇智祝賀盧煜明繼任中大校長
段崇智祝賀盧煜明繼任中大校長
測量師會倡停綠置居 助縮輪公屋時間 公屋聯會：可增置業機會及房會收入不應撤
測量師會倡停綠置居 助縮輪公屋時間 公屋聯會：可增置業機會及房會收入不應撤
《施政》納意見 訪生產力局 李家超：中藥、科企稱資助吸引落戶
《施政》納意見 訪生產力局 李家超：中藥、科企稱資助吸引落戶
關愛基金試推贍養費調解服務
關愛基金試推贍養費調解服務
科大高性能數據中心冀提升運算力 引大型冷卻系統 應付高效分析需求
科大高性能數據中心冀提升運算力 引大型冷卻系統 應付高效分析需求
中美關係緊張影響港貿易 貿發局：加速生產鏈分散
中美關係緊張影響港貿易 貿發局：加速生產鏈分散
出版商：數碼綠色轉型 抱團進軍外地
出版商：數碼綠色轉型 抱團進軍外地
指無牌旅社網上招客氾濫 業界倡檢視條例保障旅客
指無牌旅社網上招客氾濫 業界倡檢視條例保障旅客
周日單車節 尖東新界南九龍西凌晨封路
周日單車節 尖東新界南九龍西凌晨封路
試題放小紅書 監考員囚兩周 求情稱不及蕭源案嚴重 官：小懲大戒
試題放小紅書 監考員囚兩周 求情稱不及蕭源案嚴重 官：小懲大戒
總督察涉呃OT 同袍稱簽核後始知時數無關「踏浪者」
總督察涉呃OT 同袍稱簽核後始知時數無關「踏浪者」
服裝公司運黃豆惹疑 海關檢1.3億元大麻花
服裝公司運黃豆惹疑 海關檢1.3億元大麻花
活在灣區：重陽節長周末 北上度假有優惠
活在灣區：重陽節長周末 北上度假有優惠
【Emily】港攀石新星 9歲女全國賽奪冠 戚鉦溵為訓練三地跑
【Emily】港攀石新星 9歲女全國賽奪冠 戚鉦溵為訓練三地跑
【Emily】政府辦家庭暨婦女發展峰會 傅瑩話港女子地位國家前列
【Emily】政府辦家庭暨婦女發展峰會 傅瑩話港女子地位國家前列
【Emily】年宵檔月底競投 增「大型」乾貨攤位
【Emily】年宵檔月底競投 增「大型」乾貨攤位
【Emily】童軍偕警推公民獎章 教防騙護童禁毒
【Emily】童軍偕警推公民獎章 教防騙護童禁毒
【Emily】旅議會主席徐王美倫卸任後料當顧問
【Emily】旅議會主席徐王美倫卸任後料當顧問