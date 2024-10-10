小巴司機涉酒駕 七旬婦捱撞危殆 兩月兩宗酒駕 運署促商會跟進

昨午1時許，一輛紅色小巴沿曉光街往秀茂坪方向行駛，駛至近曉光街及秀明道交界，疑撞倒正在過路的73歲陳姓婦人，她頭及腳受傷，昏迷倒地。吳姓男小巴司機涉嫌酒後駕駛及危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕。涉事小巴行駛秀茂坪至旺角線，車身沒明顯損毁，地面遺下血路。

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，公共交通工具司機要顧及乘客安全，酒駕不可接受。他說如交通意外涉及酒後駕駛，「保險不會賠」，事主通常向司機索償，但若司機無力支付，車主便可能要承擔賠償。

業界：會通知站頭車主留意

張漢華說，今次事件後，會通知站頭負責人及車主特別留意有否司機懷疑酒後駕駛，不希望市民對小巴留下壞印象，亦不希望危及乘客及道路使用者安全。運輸署昨天傍晚向各紅色小巴商會和工會發通告，指近日發生多宗涉及紅色小巴的交通意外，包括昨午秀茂坪意外，敦促他們提醒會員及司機遵守道路交通規則。

今年8月19日，60歲男司機駕駛10M專線小巴於裕民坊公共運輸交匯處站頭上客，疑心急開車，一名74歲男乘客未坐穩跌傷頭部，司機其後未能通過酒精呼氣測試，涉酒後駕駛被捕。