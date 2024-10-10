認逼中學生鐵夾扯腳趾 護士囚20月 稱患對立反抗症 參加籃球隊遭事主欺凌

求情稱被同事排擠 官斥行徑殘忍

辯方求情稱，被告張鍵威（25歲，報稱護士）年少時確診對立反抗症（見另稿）及自閉症，當時沒正視及治療；被告在公立醫院實習期間被同事排擠，遂參加籃球隊減壓，但遭隊中的X和Z欺凌，最終犯案。暫委法官鍾明新判刑時批評被告行為可恥、卑劣、歹毒、殘忍，稱難以想像被告如何當護士。

根據「同意案情」，前年11月12日被告透過Instagram詢問當時15歲、讀中四的事主X「打波有無串人」，X起初拒絕回答，被告稱若X拒答，翌日會到學校門口等X，並說出X所讀學校名稱及表明「你準備畀人搞」。同時，被告提出若X願「夾自己的腳」，便原諒他所做的事，最終X答應要求。

視像通話威脅 倘不從「斬手腳」

同日，X跟被告視像通話，其間X按指示用鐵夾夾自己的8隻腳趾，用繩將該些鐵夾串起，然後一次過用力將鐵夾扯走。被告的要求令X腳趾多處擦傷及流血，X希望停止，被告稱若X停止便會到住所找他，X遂繼續傷害自己。同晚X在家人陪同下向警方報案。

至於另一事主Z，案情提到，前年11月27日被告透過Instagram詢問當時13歲、讀中二的Z有否欠人錢，Z承認欠同班同學金錢，被告遂稱Z需要受罰，並表明若Z拒從指示，便會到學校或住所找Z，還會斬Z的手腳。

中二生流血10分鐘 難忍痛告知父

由於被告能說出Z所讀學校名稱，Z非常害怕，跟被告視像通話期間按指示用鐵夾夾自己的8隻腳趾，再一次過扯走。Z數度重複前述行為後，腳趾開始脫皮流血，被告不許Z停止，Z遂繼續自我傷害。

同月28、29及30日，Z亦有按指示夾腳趾，其間一度流血不止達10分鐘。11月30日晚上Z痛楚難忍，遂向父親披露事件報案。被告同年12月被捕，當時在警誡下稱「阿sir，對唔住啊，我知道我咁樣嚇個𡃁仔係唔啱，畀次機會」。

【案件編號：DCCC 1330/23】