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14建造工種凍薪 金屬棚架挖掘機日加50元 業界稱工程量年減2/3 盼《施政》刺激私人市場

【明報專訊】香港建造業總工會昨日公布，與業界持份者商議後，決議下月1日起主要16項工種中，僅金屬棚架及挖掘機加薪（日薪）50元，即分別增加3.1%和3.3%，其餘14個工種凍薪（見表）。工會理事長周思傑稱，業界現時情况雖未至於踏入寒冬，但可預見私人工程量減少，加上輸入外勞政策影響本地工人就業，前期工種的工人逐漸開工不足。工會期望《施政報告》能着墨改善經濟，刺激私人市場，「工友才會有多點工作，多些地盤開工」。

建總：逾七成工友稱就業遜去年

建總8至9月透過電話及網上問卷查詢會員就業情况，收回約2000份問卷。結果顯示，超過七成受訪工友認為今年就業情况較去年差，逾八成人認為輸勞導致本地工人失業、薪酬下降等；三成半人表示開工不足。

周思傑說，有業界反映今年工程量較去年減少三分之二，若工人強行加薪，除了會加重各方負擔，工人亦未必能真正獲得相應薪金，呼籲僱主和僱員共渡時艱。至於獲加薪的兩個工種，工會指從事金屬棚架的工人較少、薪酬偏低，並有一定危險；挖掘機則需應用在不同工程，對工人技術有要求，故兩者薪酬會輕微調整。

梁子穎：樓價跌拖慢工程

工聯會立法會勞工界議員梁子穎說，受樓價下跌影響，發展商在過去數月拖慢工程進度，導致工人就業不足。他建議政府加快發展北部都會區，推出更多工務工程及舊區重建，並投放更多資源，讓工人在開工不足時亦可參與在職培訓，提升個人技能及價值。

146宗求助 申索額2.9億新高

此外，建總於1至9月共收到146宗與欠薪有關的求助個案，涉超過1500人，申索額打破紀錄達2.9億元，當中約7000萬元為欠薪；逾2億元為工程費。

建總權益及投訴主任吳偉樑稱，以往較少有二判公司向工會求助追討工程費，但自7月開始，工會處理20多宗大型工潮，發現部分二判因被大判拖欠工程費，導致出現工人欠薪。他促請政府盡快通過及落實《建造業付款保障條例草案》。

梁子穎稱，立法會仍在討論上述《條例草案》，即使通過亦需8個月後才生效，關注其間有否方法保障二判完成工程後收款，以改善欠薪問題。

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