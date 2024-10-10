明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

誤當高買箍客頸 萬寧炒兩便衣保安 終止保安公司合約 事主：被扯回店內如綁架

【明報專訊】有市民在社交平台投訴，指前日於萬寧尖沙嘴金馬倫道分店付款購物後，遭兩名聲稱為「便衣保安」的女子指控盜竊，並被其中一人箍頸以暴力扯回店內，形容如被綁架。萬寧昨日承認有聘用便衣保安，涉事兩人已被即日解僱，並已決定終止與該保安公司的合約。

萬寧：高度重視 已道歉續跟進

萬寧沒有回應各分店昨日是否續有便衣保安，本報記者昨發現涉事分店疑續有便衣保安駐場，一名疑似便衣保安的女子在店內曾尾隨記者但否認身分。保安業人士表示，零售業聘請便衣保安常見，但處理案件時應先詢問，不應即時用武。

萬寧回覆本報稱高度重視有關顧客遭受不當對待，事後管理層已親身慰問及道歉，承諾跟進事件。萬寧指涉事兩名便衣保安經第三方保安公司聘用，調查後認為兩人因違反保安公司制定的員工守則已遭即時解僱；已成立專責小組跟進事件，包括重新檢討店舖保安及流程，防止類似事件再發生。警方回覆稱暫沒相關報案紀錄。

事主自助付款 遭扯回店內

稱經理一臉茫然

事主前日（8日）經尖沙嘴普拉提中心「mōtō studio」Threads帳戶發文，指當日早上約10時到金馬倫道萬寧，經自助付款支付80元購物後離開店舖，步行約50米後突然被一女子箍頸，另一女子扯其背囊，兩人喝斥「你跟我過嚟！你冇畀錢！你偷嘢！」並將她扯回店內。事主稱非常害怕，其間不斷高呼救命，被拉入店後，店舖經理一臉茫然，至事主拿出單據證明有付款，經理才解釋兩人為便衣保安，其中一名女子搭着事主膊頭說「唔好意思呀，誤會咗你」。

對面店員：睹事主遭箍手慘叫

事主稱在香港土生土長，從未遇過同類事件，非常震驚，至今憶述仍會手震哭泣及心跳加速。該店對面食肆的職員向本報稱，事發時看到事主被兩女箍着雙手，事主大聲慘叫，「我哋呢度對面都聽到」。

據記者昨日觀察，涉事萬寧分店內至少有11個閉路電視鏡頭，單是自助付款區附近便有4個。店員稱不清楚前日便衣保安行動前有否翻查片段，着記者向公司查詢。對於便衣保安什麼情况下會獲授權行動，萬寧無回應。

向疑似便衣保安查詢

記者發現遭偷拍

記者昨午4時許起在涉事分店內外觀察，發現疑續有便衣保安駐場。一名戴口罩、持手推車女子在店內逗留至少1小時，記者以顧客身分入店後，對方曾尾隨，疑多次與外判品牌推廣員交換眼神及交談。記者其後表明身分查問該女子是否便衣保安，對方否認並喝斥記者刪除照片，惟其手機相簿顯示她曾偷拍記者。記者遂反問女子為何偷拍，她無回應。

被問金馬倫道分店及其他分店昨日是否仍有便衣保安，萬寧稱無補充。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

易過分用武 大狀不建議用「公民拘捕權」
易過分用武 大狀不建議用「公民拘捕權」
14建造工種凍薪 金屬棚架挖掘機日加50元 業界稱工程量年減2/3 盼《施政》刺激私人市場
14建造工種凍薪 金屬棚架挖掘機日加50元 業界稱工程量年減2/3 盼《施政》刺激私人市場
認逼中學生鐵夾扯腳趾 護士囚20月 稱患對立反抗症 參加籃球隊遭事主欺凌
認逼中學生鐵夾扯腳趾 護士囚20月 稱患對立反抗症 參加籃球隊遭事主欺凌
話你知：約3％人患對立反抗症 不止兒童
話你知：約3％人患對立反抗症 不止兒童
小巴司機涉酒駕 七旬婦捱撞危殆 兩月兩宗酒駕 運署促商會跟進
小巴司機涉酒駕 七旬婦捱撞危殆 兩月兩宗酒駕 運署促商會跟進
陸振中案 稱事主手指向天暗示上司非禮 總督察：問及陸振中即大哭
陸振中案 稱事主手指向天暗示上司非禮 總督察：問及陸振中即大哭
公主道危駕被開槍截停 藏毒司機囚40月
公主道危駕被開槍截停 藏毒司機囚40月
中醫師涉殺智障女　控方結案：侵犯施襲非宗教儀式
中醫師涉殺智障女　控方結案：侵犯施襲非宗教儀式
香港中醫醫院定名 院徽出爐
香港中醫醫院定名 院徽出爐
建國際專上教育樞紐 指主要問題外來生多屬內地 滕錦光倡設貸款 吸發展中國家學生
建國際專上教育樞紐 指主要問題外來生多屬內地 滕錦光倡設貸款 吸發展中國家學生
段崇智祝賀盧煜明繼任中大校長
段崇智祝賀盧煜明繼任中大校長
測量師會倡停綠置居 助縮輪公屋時間 公屋聯會：可增置業機會及房會收入不應撤
測量師會倡停綠置居 助縮輪公屋時間 公屋聯會：可增置業機會及房會收入不應撤
《施政》納意見 訪生產力局 李家超：中藥、科企稱資助吸引落戶
《施政》納意見 訪生產力局 李家超：中藥、科企稱資助吸引落戶
關愛基金試推贍養費調解服務
關愛基金試推贍養費調解服務
科大高性能數據中心冀提升運算力 引大型冷卻系統 應付高效分析需求
科大高性能數據中心冀提升運算力 引大型冷卻系統 應付高效分析需求
中美關係緊張影響港貿易 貿發局：加速生產鏈分散
中美關係緊張影響港貿易 貿發局：加速生產鏈分散
出版商：數碼綠色轉型 抱團進軍外地
出版商：數碼綠色轉型 抱團進軍外地
指無牌旅社網上招客氾濫 業界倡檢視條例保障旅客
指無牌旅社網上招客氾濫 業界倡檢視條例保障旅客
周日單車節 尖東新界南九龍西凌晨封路
周日單車節 尖東新界南九龍西凌晨封路
試題放小紅書 監考員囚兩周 求情稱不及蕭源案嚴重 官：小懲大戒
試題放小紅書 監考員囚兩周 求情稱不及蕭源案嚴重 官：小懲大戒
總督察涉呃OT 同袍稱簽核後始知時數無關「踏浪者」
總督察涉呃OT 同袍稱簽核後始知時數無關「踏浪者」
服裝公司運黃豆惹疑 海關檢1.3億元大麻花
服裝公司運黃豆惹疑 海關檢1.3億元大麻花
活在灣區：重陽節長周末 北上度假有優惠
活在灣區：重陽節長周末 北上度假有優惠
【Emily】港攀石新星 9歲女全國賽奪冠 戚鉦溵為訓練三地跑
【Emily】港攀石新星 9歲女全國賽奪冠 戚鉦溵為訓練三地跑
【Emily】政府辦家庭暨婦女發展峰會 傅瑩話港女子地位國家前列
【Emily】政府辦家庭暨婦女發展峰會 傅瑩話港女子地位國家前列
【Emily】年宵檔月底競投 增「大型」乾貨攤位
【Emily】年宵檔月底競投 增「大型」乾貨攤位
【Emily】童軍偕警推公民獎章 教防騙護童禁毒
【Emily】童軍偕警推公民獎章 教防騙護童禁毒
【Emily】旅議會主席徐王美倫卸任後料當顧問
【Emily】旅議會主席徐王美倫卸任後料當顧問