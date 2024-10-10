誤當高買箍客頸 萬寧炒兩便衣保安 終止保安公司合約 事主：被扯回店內如綁架

萬寧：高度重視 已道歉續跟進

萬寧沒有回應各分店昨日是否續有便衣保安，本報記者昨發現涉事分店疑續有便衣保安駐場，一名疑似便衣保安的女子在店內曾尾隨記者但否認身分。保安業人士表示，零售業聘請便衣保安常見，但處理案件時應先詢問，不應即時用武。

萬寧回覆本報稱高度重視有關顧客遭受不當對待，事後管理層已親身慰問及道歉，承諾跟進事件。萬寧指涉事兩名便衣保安經第三方保安公司聘用，調查後認為兩人因違反保安公司制定的員工守則已遭即時解僱；已成立專責小組跟進事件，包括重新檢討店舖保安及流程，防止類似事件再發生。警方回覆稱暫沒相關報案紀錄。

事主自助付款 遭扯回店內

稱經理一臉茫然

事主前日（8日）經尖沙嘴普拉提中心「mōtō studio」Threads帳戶發文，指當日早上約10時到金馬倫道萬寧，經自助付款支付80元購物後離開店舖，步行約50米後突然被一女子箍頸，另一女子扯其背囊，兩人喝斥「你跟我過嚟！你冇畀錢！你偷嘢！」並將她扯回店內。事主稱非常害怕，其間不斷高呼救命，被拉入店後，店舖經理一臉茫然，至事主拿出單據證明有付款，經理才解釋兩人為便衣保安，其中一名女子搭着事主膊頭說「唔好意思呀，誤會咗你」。

對面店員：睹事主遭箍手慘叫

事主稱在香港土生土長，從未遇過同類事件，非常震驚，至今憶述仍會手震哭泣及心跳加速。該店對面食肆的職員向本報稱，事發時看到事主被兩女箍着雙手，事主大聲慘叫，「我哋呢度對面都聽到」。

據記者昨日觀察，涉事萬寧分店內至少有11個閉路電視鏡頭，單是自助付款區附近便有4個。店員稱不清楚前日便衣保安行動前有否翻查片段，着記者向公司查詢。對於便衣保安什麼情况下會獲授權行動，萬寧無回應。

向疑似便衣保安查詢

記者發現遭偷拍

記者昨午4時許起在涉事分店內外觀察，發現疑續有便衣保安駐場。一名戴口罩、持手推車女子在店內逗留至少1小時，記者以顧客身分入店後，對方曾尾隨，疑多次與外判品牌推廣員交換眼神及交談。記者其後表明身分查問該女子是否便衣保安，對方否認並喝斥記者刪除照片，惟其手機相簿顯示她曾偷拍記者。記者遂反問女子為何偷拍，她無回應。

被問金馬倫道分店及其他分店昨日是否仍有便衣保安，萬寧稱無補充。

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