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活在灣區：重陽節長周末 北上度假有優惠

【明報專訊】重陽節假期將至，連同周末的3日假期，北上度假為不少港人的選擇。「十一」黃金周剛過，加上重陽節並非內地假期，北上酒店住宿及熱門景點門票仍為平日票價，若能善用部分商戶推出的酒店或景點門票優惠，更可進一步節省旅遊開支。

明報記者 劉敬華

北上消費首要面對交通開支，最近AlipayHK及WeChat Pay HK分別推出內地乘車優惠，其中AlipayHK推出內地公共交通九折券，用戶由即日起至10月31日期間在手機應用程式免費領取折扣券後，於活動期內在內地使用跨境乘車碼，搭乘地鐵或巴士等公共交通工具可獲折扣優惠。WeChat Pay HK的優惠則由即日起至10月29日提供，用戶在羅湖及福田等多個指定深圳地鐵站，入閘前以手機應用程式掃描優惠廣告上的二維碼，即可領取6張總值8港元的內地交通優惠券，其中包括2張2港元的交通優惠券（車費滿2.01港元可用），以及4張1港元交通優惠券（車費滿1.01港元可用）。

兩大支付平台推內地乘車優惠

除了交通優惠外，AlipayHK也推出消費優惠，用戶於即日起至10月31日的推廣期內，於手機應用程式免費領取內地消費立減報名券，領券後每名合資格用戶在內地的參與商戶消費，最多可享10筆交易隨機金額減免優惠，單筆消費最高立減金額可達288元人民幣。

Trip.com推重陽激賞優惠券包

此外，還可留意部分旅遊服務平台提供的旅遊優惠，如Trip.com今日（10日）推出的重陽激賞優惠券包（見表1），用戶可於今日早上10時正開始，透過該平台的手機應用程式免費領取三合一優惠券包，當中包括預訂高鐵票滿200港元減50港元優惠券，預訂深圳、廣州和珠海酒店滿800港元減80港元優惠券，以及預訂深圳、廣州和珠海門票及體驗滿200港元減50港元優惠券，3張優惠券合計可提供180港元優惠折扣，惟要留意優惠券數量有限。

留意新酒店新景點優惠計劃

即使今早未能搶到優惠券，也可以留意各大旅遊服務平台推出的酒店或門票優惠，再以Trip.com為例，該平台另有提供重陽限時內地酒店優惠，以指定信用卡優惠代碼預訂內地酒店最高可減420港元，而預訂高鐵票後，預訂內地酒店可享高達七五折優惠。還可以留意部分內地新酒店或新景點與旅遊服務平台合作推出的優惠，以剛於10月1日起試業的小梅沙海洋世界為例，於Klook平台購買小梅沙海洋世界的提前訂1日票方案，成人票價為253港元（見表2），若購買即日用的隨買隨用1日票方案，成人票價則為198港元；該平台另提供該景點連酒店套票，當中包括深圳大梅沙京基洲際度假酒店豪華海景房1晚、雙人早餐、雙人晚餐及小梅沙海洋世界成人1日票1張，套票價由2192港元起。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 重陽節北上旅遊優惠

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