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歐美多「醫藥分家」 林正財倡港走中間路線

【明報專訊】不少歐美國家奉行「醫藥分家」制度，只有藥劑師可合法儲存藥物和配藥，醫生診所只可儲存急救藥品。本港一直未有明確分開醫生和藥劑師角色，而政府正探討加強社區藥房功能，基層醫療委員會委員林正財認為未來毋須一刀切執行「醫藥分家」，應走中間路線，包攬「醫藥分家」和「醫藥一家」的好處。

英允7種病患直經社區藥房獲處方藥

英國擁有較完善的基層醫療系統，截至今年3月英格蘭有約1.05萬間社區藥房，部分由一名以至多名藥劑師共同營運，部分則由連鎖集團開設並聘請藥劑師駐場，提供零售業務和藥劑諮詢服務。英國社區藥房收入來自零售等商業運作及參與英格蘭國民保健服務（NHS）的資助項目。

英國近年同樣探討擴大社區藥房職能，例如今年1月底起容許7種常見病症的患者，可在毋須家庭醫生診斷下直接獲社區藥房處方藥物，包括耳痛、喉嚨痛和尿道炎等，以紓緩家庭醫生壓力。

本港公院由醫生診症和處方，藥劑師負責配藥，私營診所則大多自設藥房，由護士按醫生處方配藥。政府2019年回應議員質詢時曾稱，強制全面執行醫藥分家會對醫生角色、藥劑師人力需求和市民醫療開支等問題有深遠影響，而讓病人憑公院醫生處方於社區藥房配藥，亦要考慮藥物供應、管理、質素保證、服務認證、收費安排，以及社區和醫院藥劑師權責分配等問題。

林：宜兼取「醫藥一家」好處

林正財認為，部分情况下由醫生一併開藥較方便，若涉長期處方，社區藥房覆配則更方便病人；又提到有醫生認為禁止配藥會影響收入，亦有醫生寧可毋須營運藥房。他認為本港不應強制全面醫藥分家，應探討哪些情况適合由醫生或藥劑師配藥，盡取兩者好處。

相關字詞﹕施政報告 社區藥劑師 藥劑師 英格蘭國民保健服務 基層醫療 社區藥房 醫藥分家 醫藥

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