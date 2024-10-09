藥房商會盼允商營參與 指醫局提多項條件

政府擬先准商業藥房取藥 配藥待研

本港兩間大型連鎖藥房早前加入醫管局社區取藥服務，病人可申請將該局配發的藥物送至旗下門市領取。據悉，政府擬先准符合條件的商業藥房參與取藥，藥物仍由醫管局提供，下一步才研究能否按社區藥物名單配藥。

張德榮說，商會早前去信會員了解參與醫管局社區取藥服務的意欲，並列明該局要求，另正與保險公司商議專業責任保險，若價格不貴可一併替會員購買。他稱醫管局亦對儲存藥物的「雪櫃」有規格要求，另要求藥房加入醫健通以查閱病人藥單，爭取最快兩三個月內有首批會員加入。

醫局要求購保險添醫療「雪櫃」入醫健通

張認為不應只有非牟利機構營運的藥房才可稱為社區藥房，現有商業藥房網絡較大，若可參與社區藥房服務，能更方便市民，減少在醫管局等藥的時間，而商業藥房亦可擴展業務範疇。

他期望將來可擴大社區藥劑師職能，例如注射流感疫苗等，有助提升接種率，亦可為傷風感冒和關節痛等「小病小痛」病人提供直接諮詢。

基層醫療委員會委員林正財則認為不宜立即容許商業藥房加入社區藥房網絡，建議透過合作項目如取藥和疾病篩查，探討運作模式是否適合及市民接受程度。

林正財：不宜允立即加入 倡項目合作

現時本港有約3300名註冊藥劑師，截至去年12月有856名任職醫管局。香港藥劑師工會主席張尹思指出，目前許多在社區的藥劑師是在商業藥房工作，近年愈來愈多醫療診所和集團聘請藥劑師管理藥物，在藥廠和藥物貿易公司亦見到藥劑師身影。她說本港藥劑師來自全球各地，專業牌照受監管，並會持續進修，有信心勝任社區藥房工作。

張尹思認為本港藥劑師數量足以支持社區藥房發展，而藥劑師加入社區藥房也可學習非牟利機構的營運、管理、準則和安排，增長不同知識技能。